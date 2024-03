ŠAKIRA KONAČNO OTKRILA DA LI JE PIKEOVU PRELJUBU ODALA TEGLA SA DŽEMOM: Pevačica odgovorila na goruće pitanje

Šakira (47) je otkrila da „nije istina” da je raskinula 11 godina dugu vezu sa Đerarom Pikeom zato što je pronašla teglicu džema od jagode. U intervjuu za The Sunday Times pevačica je dala jednostavan odgovor na to da li je navodna prevara njenog bivšeg dugogodišnjeg partnera razotkrivena teglom džema.

„Nije istina”, rekla je Šakira.

Ona i Pike (37) javno su raskinuli svoju vezu u junu 2022, iz koje imaju dva sina, Milana (11) i Sašu (9). Ubrzo nakon što je par raskinuo, bivši fudbaler počeo je da se zabavlja s Klarom Čijom Marti.

Samo dva meseca pre nego što su se rastali, Šakira je objavila pesmu i spot „Te Felicito” s Rauvom Alehandrom.

U spotu pevačica gleda u svoj frižider, a to je podgrejalo spekulacije da je tako možda saznala za vezu Pikea i Marti.

Kasnije je u jutarnjem programu „This Morning” u maju 2022. rekla da je pogledala u frižider „kako bi pronašla istinu” i dodala: „To je kada odem do frižidera i pronađem glavu Rauva Alehandra.”

ShowNews Today su preneli španski TV program prema kom je Šakira saznala za neveru kad je došla kući s putovanja i videla da joj nedostaje džem. Bivši profesionalni fudbaler ni njihovo dvoje dece nisu voleli taj džem, što je navelo Šakiru da pomisli da je neko drugi bio u njihovoj kući i jeo njen džem od jagode.

Iako nije bilo lako ući u trag navodnom intervjuu, Šakirini obožavatelji održali su teoriju u životu putem društvenih mreža s mnogo tvitova vezanih za džem.

U intervjuu je govorila i tome kako joj je prioritet bila ljubav iznad karijere.

„Dugo vremena sam stavila karijeru na čekanje, kako bih bila uz Đerara, kako bi on mogao da igra fudbal. Bilo je puno žrtve za ljubav”, rekla je za The Sunday Times. Njen poslednji album „Las Mujeres Ya No Lloran” je na španskom i biće objavljen u petak. Predstavljaće „transformaciju bola u kreativnost, frustraciju u produktivnost, ljutnju u strast i osetljivost u zaceljenje.”

