TEODOSIĆU PREKIPELO ZBOG SATA OD 70.000 €! Krahu braka Jelisavete i Tea prethodila ŽESTOKA SVAĐA: Ovo je kap koja je prelila čašu

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode, otkriveni su pojedini detalji onoga što se doskorašnjem paru dešava.

foto: Damir Dervišagić, Beta Dragana Stjepanovic, Shutterstock

Zajednica košarkaša i glumice već neko vreme ne funkcioniše kako treba, ali su njih dvoje pokušavali da u javnosti održe sliku srećnog braka. Kao što smo juče pisali, Miloš više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

foto: Printscreen/Instagram

Iako je dugo ćutao i pokušavao da se kontroliše, kap je prelila čašu kad je Teodosić saznao da je Jelisaveta bez njegovog znanja kupila skupoceni sat - od neverovatnih 70.000 evra, čime se i sama pohvalila na Instagramu. U pitanju je časovnik brenda "odemar piže rojal ouk" od roze zlata. Ovaj sat, čija je tržišna cena 70.000 evra, poseduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 brilijanata, ukupne težine 0,71 karat.

foto: Printscreen/Instagram

- Jelisaveta je poznata kao velika ljubiteljka skupih satova i "kartije" nakita. Najskuplji komad koji ima u svojoj kolekciji je sat "odemar piže rojal ouk". Njegova cena je 70.000 evra i stalno raste. Može se reći da je u pitanju kolekcionarski primerak. Miloš nije imao pojma da Jelisaveta hoće da sebi kupi ovaj sat. Iako i on obožava satove i ima impozantnu kolekciju, kad je video ovaj model na njenoj ruci, samo što nije pao u nesvest. Šokirao se što mu ništa nije rekla o tome, što je to uradila tajno, na svoju ruku - kaže izvor Kurira i dodaje:

- U pitanju je ogromna svota čak i za njega, iako on kao sportista odlično zarađuje, a svi znamo koliki su plate i honorari glumaca. Tu je baš nastala žestoka svađa. On joj je i ranije više puta skretao pažnju da se malo smiri kad je šoping i trošenje novca u pitanju, ali očigledno to nije vredelo. Iako mu je obećala da će početi da štedi i da neće trošiti novac na gluposti, to je jače od nje. Mislio je da će se to promeniti kad su se vratili u Beograd iz Italije, gde su živeli, ali je sve ostalo isto. Sat s dijamantima je bio kap koja je prelila čašu. Osim ovoga, Teodosiću je još nešto veoma zasmetalo.

foto: Instagram

- Miloša je jako nerviralo i to što je stalno išla na putovanja i večere po gradu s prijateljicama, pa su počela i razna šuškanja. Zasmetalo mu je i to što je postala bliska sa sestrom muškarca s kojim je već neko vreme povezuju u medijima. Oni su trenutno u pristojnim odnosima, i to najviše zbog dece. Istina je da ne žive zajedno već neka tri meseca. Miloš je ostao u stanu na Vračaru, dok je Jelisaveta stacionirana na Dorćolu, što i stoji na njenom Instagram profilu. Jelisaveta dolazi redovno na Vračar kako bi što više slobodnog vremena provela s decom, pa su zbog toga u jeku afere povodom razvoda viđeni zajedno u automobilu smrknutih lica - završava naš izvor.

foto: Kurir, Marina Lopičić

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Jelisaveta stigla u zgradu u kojoj zive