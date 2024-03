MARINKO MADŽGALJ 20 DANA PRED SMRT ISPUNIO SEBI POSLEDNJU ŽELJU KOJU JE TAJIO OD MNOGIH: "Ako te nekada sretnem, hoću da..." FOTO

Glumac Marinko Madžgalj ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glumačkoj sceni.

Vest o glumčevoj smrti potresla je ceo region, a njegove kolege i prijatelji su o Madžgalju uvek govorili sa puno ljubavi.

Glumcu je 2015. godine dijagnostifikovan rak pankreasa, a bolest je dugo krio od svojih najmilijih. Ubrzo je usledila i prva operacija, a iako je u jednom trenutku javnosti delovalo da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava, istina je bila drugačija.

Kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, on se trudio da ih iskoristi maksimalno do poslednjeg trenutka. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemoterapije, borio se i provodio svaki momenat sa svojom porodicom.

Marinko je imao veliku želju da se pre smrti krsti u manastiru Ostrog, a to mu je i ispunjeno. Dvadeset dana pred njegovu smrt, Marinko se krstio u manastiru. Prema rečima sveštenika, iako mu je bilo vidno loše, držao se snažno i jako do samog kraja.

Nažalost, glumac je preminuo 26. marta 2016. godine od raka pankreasa, s kojim se borio do poslednjeg dana. Njegova ostvarenja ostaće zauvek dobro upamćena, a dirljivi stihovi koje je otpevao u svojoj poslednjoj pesmi nikada neće izbledeti:

"Ako te nekada sretnem, hoću da smeješ se ponovo i da ti vrate svu ljubav koju sam ti ja jednom odneo...”

Dvorište Ateljea 212 sada krasi njegov mural, a jedni put se medijima prilikom otvaranja obratila glumčeva majka Mirjana.

"Oni su sve ovo krili od porodice, ali Marinkova najbolja drugarica Maja Đinović me je zvala da odaberem fotografiju za mural. Svi su ga znali po osmehu od uva do uva koji obarao s nogu", rekla je kroz suze Mirjana Madžgalj za Kurir televiziju i i nastavila:

- Hvala svima koji su došli na ovu ideju da se ne zaboravi moj Maki. Nedostaje mi svakog dana i teško je sve ovo za jednu majku. Ne prođe dan da ne pomislim na njega. Jako je voleo da radi, stalno je bio zauzet. Obožavao je Beograd i Kotor, to su bili njegovi gradovi. Kad god bi negde otišao, ja bih ga zvala i govorila mu: 'Sine dođi, spremila je majka sarme'. Obožavao je da jede sarme - rekla je ona kroz suze i dodala da utehu nalazi u unuci, Marinkovoj ćerki iz veze sa glumicom Dubravkom Mijatović.

- Moj sin je bio čista ljubav i sreća. Sada imam njegovu ćerku Saru. Biti baka je lepa titula. Meni ona nije uteha. Ona je predivna, ide na balet - otkrila je Mirjana Madžgalj.

Mural Marinku Madžgalju nalazi se pored onih koji su posvećeni legendarnim glumcima Zoranu Radmiloviću i Bori Todoroviću, a majka kao i svaka majka od ovog gubitka nikad se neće oporaviti.

- Budim se i idem da spavam s njim. I dalje ga čekam. Nijedna majka ne može to da prihvati. Znam da bi on rekao: "Ma daj, nemoj, kevo." On je i dalje moja zvezda vodilja - rekla je neutešna majka tada.

Marinko je iza sebe ostavio ćerku Saru, koju je dobio iz veze s glumicom Dubravkom Mijatović.

Ujedinio prijatelje: Osnovali fondaciju za borbu protiv raka pankreasa

Koliko je Madžgaljeva smrt potresla region, pokazuje i fondacija osnovana s njegovim imenom, a čija je misija borba protiv raka pankreasa. Glumčevi najbliži prijatelji i danas se sa setom u glasu sećaju svog druga. Poslednje dane Marinko je proveo uz svoje najbliže.

Pored brojnih pozorišnih uloga, Madžgalj je postao poznat široj javnosti po ulozi Čede Velje u seriji „Crni Gruja“, kao i po grupi Flamingosi s Ognjenom Amidžićem. Tumačio je ulogu Safeta u „Ranjenom orlu“, a zapažene role je imao i u serijama „Greh njene majke“, „Moj rođak sa sela“, „Na slovo, na slovo“...

