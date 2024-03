2 SUROVE REČI KRALJICE ELIZABETE: Evo šta je rekla kada je čula da Megan Markl ne dolazi na sahranu princa Filipa, BRUTALNO!

Pokojna kraljica Elizabeta II imala je vrlo kratak komentar, koji je ujedno mnogo toga rekao, kada joj je saopšteno da Megan Markl neće biti na sahrani princa Filipa, nedavno je otkrio jedan kraljevski analitičar.

Podsetimo, princ Filip preminuo je u 99. godini u aprilu 2021, i to u prilično burnom trenutku za kraljevsku porodicu.

Naime, samo mesec dana pre Filipove smrti, princ Hari i Megan Markl dali su eksplozivni intervjuu u emisiji Opre Vinfri, iznevši pritom niz šokantnih tvrdnji o britanskoj kraljevskoj porodici i samoj instituciji koja stoji iza iste. Upravo u ovom intervjuu priznali su i da su neki članovi porodice nagađali koliko bi "tamna" mogla da bude koža njihovog sina Arčija.

Saseksovi su takođe otkrili da je Kejt Midlton rasplakala Megan neposredno pre venčanja, te su naveli da palata ciljano nije demantovala lažne glasine i spekulacije koje su se plasirale o njima.

Sve je rezultiralo zahađenjem i distanciranjem porodice od Harija i Megan i to do te mere da je bilo upitno da li će vojvotkinja od Saseksa uopšte prisustvovati sahrani princa Filipa, iako je on bio najbliža porodica njenog supruga. I zaista, odlučeno je da Megan ostane kod kuće u Kaliforniji, a Hari je u London doputovao sam.

Kraljevski biograf Tom Bauer u svojoj knjizi "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" navodi da je kraljici Elizabeti laknulo kada je čula da se žena njenog unuka neće pojaviti na sahrani.

"Hvala Bogu", to su jedine dve reči koje je Elizabeta izgovorila nakon što su joj pomoćnici saopštili da Megan neće doći.

Inače, nedavno je lejdi Elizabet Enson, rođaka i bliska prijateljica kraljice Elizabete, akcentovala da je pokojna kraljica zaista bila "uznemirena nekim Harijevim postupcima", a otkrila je i šta je mislila o vezi svog unuka sa Megan. "Previše je zaljubljen", bio je njen odgovor na Harijevu opčinjenost.

