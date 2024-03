OGLASILA SE DVOJNICA KEJT MIDLTON: Isplivala ISTINA u moru zavera o princezi, pa otkrila da li je ONA na snimcima i fotkama

Britanka Hajdi Agan, koju mnogi nazivaju dvojnicom Kejt Midlton, oglasila se posle trdnji na društvenim mrežama da na snimicima i fotografijama nije princeza od Velsa već da je na njima Hajdi Agan.

"Očigledno se nagađalo da li su na tom snimku Kejt Midlton . Dobila sam puno poruka na društvenim mrežama. Ljudi su mislili da sam to ja, ali nisam. Bila sam tad na poslu pa mogu reći da to nisam ja. Uverena sam 100 odsto da su na tom snimku Kejt Midlton i princ Vilijam. Dakle, Kejt je živa, možemo biti sigurni u to. Sada je sve otišlo predaleko. Počelo je kao šala o tome gde je Kejt, ali sada se stvarno pretvorilo u dramu. Ovo treba da prestane", rekla je Hajdi za Mirror.

Hajdi Agan već dugo na Instagramu ima profil pod nazivom "dvojnica Kejt Midlton", gde objavljuje razne fotorgafije na kojima pokazuje svoju sličnost s princezom. Hajdi je u Velikoj Britaniji svojevrsna zvezda i već 12 godina živi od svog izgleda. Kupuje odeću kakvu nosi Kejt Midlton, šminka se kao ona, nosi sličan nakit i istu frizuru.

Dobila je na hiljadu bračnih ponuda, Hajdi je priznala kako je dobijala i pretnje smrću. "Kad se to prvi put dogodilo, bila sam zatečena količinom mržnje koja dolazi od ljudi, ali sada sam naučila da je to jednostavno tako. Svako ima svoje mišljenje", objasnila je.

