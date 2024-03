STARLETA POKAZALA BRADAVICE U PROVIDNOJ HALJINI: Stigla na zabavu i svi su se blenuli u NJENO POPRSJE, ni kosa nije pomogla (FOTO)

Starleta Kloi Kardašijan je svojom provokativnom modnom kombinacijom privukla brojne poglede na nedavnoj zabavi svoje sestre Kajli Džener u zapadnom Holivudu.

foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

39-godišnja rijaliti zvezda "Keeping Up With the Kardashians" je stigla u crnoj mini providnoj haljini. Kloi nije nosila brushalter pa su joj se nazirale bradavice kroz haljinu.

foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U jednom trenutku prebacila je svoju dugu kosu kako bi prekrila bradavice, ali nije joj baš pošlo za rukom.

foto: ALEXJR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nove fotografije Kloi Kardašijan iznenadile su fanove nakon što je nedavno baš preterala sa fotošopom da su se mnogi pitali ko je uopšte na fotki.

Pozirala je s prijateljicom Erin Pakston, a fanovi su preplavili njen Instagram komentarima kako uopše ne liči na sebe, ali starleta se nije mnogo obazirala na to.

(Kurir.rs/T.J.)

