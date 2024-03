ALEKSANDRA BIJELIĆ PREDSTAVILA NOVI ALBUM "NEKA DRUGA": Nesvakidašnji muzički doživljaj džeza uz mešavinu panka (FOTO)

Kao mesto koje "kroz inovativne i kreativne programe pruža neophodnu dozu umetnosti i zabave“ - UK Parobrod bila je idealni prostor u kojem je 15. marta 2024. godine održana muzička promocija autorskog albuma Aleksandre Bijelić – „Neka druga“, objavljenog pod etiketom Sekvoja Izdavaštvo.

foto: Bojan Milovanović

Aleksandra Bijelić je afirmisana džez interpretatorka i autorka. Njen talenat, uz prirodnu muzikalnost, savršenu vokalnu tehniku i urođenu sofisticiranost čine je jedinstvenom pojavom na našoj muzičkoj i autorskoj sceni. Višedecenijskom saradnjom sa respektabilnim muzičarima i sastavima: Big Bendom RTS-a, The Belgrade Dixieland Orchestra, Mapo Keys sastava, The Fergusons Aleksandra Bijelić je izgradila svoju poziciju kao jedna od najprominentnijih džez muzičarki zemlje, ali i regiona.

Tokom svoje karijere Aleksandra ima dva objavljena nosača zvuka: All that jass sa Belgrade Dixieland Orchestra i A Basement Session sa kvintetom Alex and The Fergusons, sa Mapokeys sastavom singlove Love and trust , You, Right or Wrong. Ipak, album „Neka druga“ prvi je samostalni, autorski, muzički materijal Aleksandre Bijelić.

foto: Bojan Milovanović

Iza albuma „Neka druga“ stala je Izdavačka kuća Sekvoja Izdavaštvo – „mlada“ na domaćem muzičkom tržištu, što nikako ne umanjuje njen značaj i vrednost. Uz fokus na najkvalitetnija muzička izdanja popularne, jazz, world music, fusion, crossover i umetničke muzike.

Album “Neka druga” donosi devet džez-pop pesama koje su svojevrsni muzički storytelling Aleksandre Bijelić i sluša se u jednom dahu. Pored Aleksandre, koja je autor većine tekstova i muzike, svoj pečat ostavili su: Lazar Arsović (produkcija, gitara, perkusije), Srđan Marković (muzika, prateći vokali), Bojana Stojkov (tekst “Gde ljubav spava”), Ivan Aleksijević (aranžmani, klavir), Milan Pavković (kontrabas), Petar Radmilović (bubnjevi), Kristijan Mlačak (saksofon), Nemanja Banović (truba) i specijalni gost Aleksandar Stojić (klasična gitara), Aleksandra Klenkovski (gudački instrumenti), Branislav Radovanović (stručni konsultant),članovi Merry Gospel hora, Luka Ignjatović (saksofon), Andrija Gavrilović A.N.D.R. (truba), Filip Bulatović (klavijature, aranžman), Petar Krstajić (bas gitara).

foto: Bojan Milovanović

Gosti promocije albuma „Neka druga“ Aleksandre Bijelić u UK Parobrod uživali su u nesvakidašnjem muzičkom događanju. Za ovu priliku, u čast jednog zaista pažnje vrednog i kvalitetnog muzičkog izdanja – na dorćolskim zgradama, projektorom, bila je istaknuta najava ovog dešavanja, efektno, no nikako i pretenciozno.

U holu UK Parodbrod mnogobrojni gosti iz sveta (pop)kulture i umetnosti, novinari, saradnici, prijatelji... okupljali su se uz zvuke albuma „Neka druga“, ali i Aleksandrine spotove prikazane na velikom zidu. Poseban, diskretan, kuriozitet bili su kadrovi iz novog spota za baladu „Po tvom“ koji će biti uskoro i zvanično objavljen.

Oficijalni deo promocije upriličen je na prvom spratu pomenutog prostora koji je bio premali da primi sve zainteresovane za priču o albumu i uživo izvođenje odabranih pesama uz specijalne goste. Prisutnima su dobrodošlicu poželele Aleksandra Bijelić i dr Marija M. Karan, Aleksandrina prijateljica i saradnica, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, muzički i medijski kritičar i konsultant.

foto: Bojan Milovanović

„Neka druga” rezultat je Aleksandrinih osećanja, misli, znanja, veštine, kreativnosti, muzičkog i životnog iskustva. Ovaj album čine autentične pesme zaokružene u dirljivu muzičku priču. Ovo je smisao muzičke umetnosti, bez obzira na žanrovsko određenje – to je muzika koja deluje, pokreće, oplemenjuje, uz koju se uživa...Doprinos svakog ko se ugradio u zvuk, ideju, viziju i kreaciju koji aleksandra potpisuje i iza kojeg stoji je zaista hvale vredan“ – istakla je Marija M. Karan

Aleksandra Bijelić govorila je o timu koji je stvarao album „Neka druga“ i o procesu kroz koji su svi zajedno prošli stvarajući jednu predivnu muzičku priču. Istakla je da to jeste njen doživljaj, to jesu njene emocije – ali svakom je ostavljen prostor da na svoj način razume, oseti, prihvati (ili ne) njene stihove i muziku.

Kompozitor, aranžer, interpretator i profesor džez pevanja Srđan Marković, dugogodišnji saradnik i prijatelj, svojom energijom, talentom i znanjem itekako se ugradio u kreativni deo muzičkog zapisa „Neka druga“ i o saradnji sa Aleksandrom Bijelić rekao:

- Pesme su bazirane na pop zvuku, sa primesama soul-a, fanka i velika je sreće da smo nas dvoje odrastali na sličnim muzičkim idiomima. Bio je ovo izazov, ali bilo je i lako raditi, proces je bio prirodan, spontan, sedeli smo zajedno za klavirom, smejali se i plakali. Uspeli smo da vratimo pesmi – izraz koji budi čula i otvara srčanu čakru. Ponosan sam na Aleksandru jer je uspela da neke važne životne trenutke utka u ovaj album koji odiše iskrenošću, svežinom, nije pretenciozan i l’art pour l’art, već je vrlo komunikativan i emotivan.

foto: Bojan Milovanović

Sa aspekta muzičke kritike, ne i kritizerstva, svoje mišljenje dao je respektabilni muzički novinar, publicista i kritičar Petar Janjatović:

- Meni album zvuči kao kompaktna celina. Ono što je jako bitno – pesme se obraćaju slušaocima, dakle, tekstovi pesama su lični, životne su teme u pitanju. Sve je pokriveno pitkom, ali izuzetno kvalitetnom muzikom i aranžmanima. Rekao bih da nema mnogo takvih albuma kod nas poslednjih godina, izuzetno je bitno što je Aleksandra i – autor. Slušajući ovaj album setio sam se velikih ženskih vokala poput Carly Simon i Joni Mitchell, tu atmosferu sam prepoiznao na ovom albumu...

Razgovor o albumu je zaključen odgovorom na pitanje postavljeno u prvom singlu sa albuma „Neka druga“ Aleksandre Bijelić – „Gde ljubav spava, gde se sakrila?“ Odgovor je bio više nego jasan – u svima nama.

(Kurir.rs)