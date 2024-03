PLAKALI SU KAO KIŠA KADA SU SAZNALI Dirljiv potez Kralja Čarlsa posle operacije Kejt: "Obukao bademantil i šepajući je došao..."

Kralj Čarls obukao je bademantil i "došepao" je do bolničke sobe svoje snaje Kejt Midlton kako bi je utešio nakon operacije, s obzirom da su se oboje oporavljali na istoj londonskoj klinici u tom trenutku.

Podsetimo, i britanski monarh i princeza od Velsa u januaru su bili hospitalizovani na prestižnoj klinici u severnom Londonu, pošto su i jedno i drugi podvrgnuti ozbiljnim operativnim zahvatima.

Insajderi su za "Sunday Time" otkrili da je kralj Čarls, koji je operisao uvećanu prostatu, viđen kako se nesigurnim hodom, blago šepajući, zaputio iz svog bolničkog kreveta duž hodnika do sobe Kejt Midlton kako bi je video i proverio kako se oseća. Ovaj čin je raznežio Britance koji su na vrlo emotivan način komentarisali na društvenim mrežama Čarslov potez, tvrdeći da je odan i privražen svekar.

U to vreme, princeza od Velsa bila je podvrgnuta zahtevnoj operaciji abdomena, a smatralo se da problem nije maligne prirode, ali su postoperativni testovi otkrili znakove raka.

"Dok su bili zajedno u bolnici, često je dolazio iz svoje sobe do njene kako bi proveli zajedno neko vreme. On ju je sve vreme ohrabrivao i podržavao. Kralj je oduvek imao blizak, topao i jedinstven odnos sa princezom. On gaji veliku ljubav i poštovanje prema njemu i njegovom položaju", rekao je za "Times" izvor blizak porodici.

Drugi insajder otkrio je da su Čarls i Kejt oduvek bliski, ali da je ta bliskost još izraženija u ovom trenutku i da je bolest sa kojom se oboje suočavaju ojačala njihovu vezu.

U subotu uveče otkriveno je i da su kralj i princeza zajedno ručali dan pre nego što je ona obelodanila svetu svoju dijagnozu. Ručak je održan u zamku Vindzor, a na njemu su bili samo Kejt i Čarls, bez ostalih članova porodice.

"Imali su o mnogo toga da porazgovaraju i da kažu jedno drugome jer je samo nekoliko nedelja ranije kralj počeo sa lečenjem i bavio se objavljivanjem svoje dijagnoze", istakao je izvor.

Kralj je navodno bio veoma emotivan nakon ručka, jer Kejt doživljava kao svoju ćerku, prenosi "Daily Mail".

