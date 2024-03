PROBLEMATIČNI UJAK KEJT MIDLTON OPLEO PO "FAMILIJI" Žestoko ih potkačio i šokirao pričama o Megan Markl: "Užasno je loša..."

Usred sveopšte zabrinutosti za zdravlje Kejt Midlton, pojavio se i intervju njenog ujaka Gerija Goldsmita koji je dao za "Times", a u kome on iznosi niz kritika na račun Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa.

Intervju je objavljen pre nekoliko dana u štampanoj verziji, odnosno pre nego što je princeza od Velsa obelodanila da ima rak, ali je tek sada došao do veb portala.

Gari Goldsmit, rođeni brat majke Kejt Midlton, otvoreno je kritikovao Megan Markl i njen brak sa princem Harijem. On ju je tokom čitavog intervjua ironično zvao "nasmejanom devojkom".

"Da se razumemo, "nasmejana devojka" neće biti tu zauvek, zar ne? Mislim da je ona prevrtljiva. I mislim da je užasno loša za Harija i za našu zemju", rekao je Goldsmit, koji je inače nedavno ušao u VIP izdanje rijalitija "Veliki brat".

On je dodao i da ne ceni to što je Megan optužila članove kraljevske porodice da su dali rasističke primedbe o boji kože njenog sina Arčija uoči njegovog rođenja u maju 2019. godine. Vojvotkinja nikada nije imenovala dve osobe koje su to uradile, ali je naknadno objavljeno da su to Kejt Midlton i kralj Čarls II u holandskoj verziji knjige novinara Omida Skobija "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival".

"Zato me toliko ljuti to što je Megan rekla o Kejt. Ja i Kerol (Midlton) smo odrasli u zajednici koja je toliko raznolika. U njoj su bile sve kulture kojih možete da se setite. Ljuti me ideja da "nasmejana devojka" kaže da je Kejt rasista. Kejt zna korene svoje porodice i ponosna je na njih. Žao mi je, ali "devojka koja se smeje" nije dobar čovek", istakao je Gari.

Ovaj Britanac je primetio da Saseksovi "jure za američkim korporativnim dolarima" i da je to "tako, tako ružno".

"Princ Vilijam, Hari i Kejt bili su tako srećan, mali trio i potpuno su uništeni. Uz sve što sw dešava, a dešavaju se i mnoge druge stvari koje nisu u javnom domenu, da li su oni apsolutno najsrećniji? Ne. Njihova deca im donose mnogo radosti, ali ne", zaključio je Gari.

