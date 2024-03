EVO KADA JE KEJT MIDLTON DONELA ODLUKU DA SAOPŠTI DA IMA RAK: Mesecima BUKTI SKANDAL zbog njenog nestanka, a zbog ovoga se vratila

Kejt Midlton saopštila je u petak, 22. marta, da boluje od kancera. Saopštenje je usledilo duže od dva meseca nakon što je imala tešku operaciju abdomena u Londonu, i nakon niza nagađanja na temu "šta se dešava sa princezom od Velsa".

Saznaje se sada kada je supruga od Velsa donela odluku da podeli sa javnošću važne detalje o svom zdravstvenom stanju. U tom momentu bio je u toku veliki skandal zbog jedne njene fotografije.

Kejt Midlton donela je odluku pre dve nedelje da objavi dijagnozu, kako bi zaštitila decu Šarlot, Džordža i Luja od ispitivanja u školi. Prioritet joj je bio da zaštiti decu koja su već bila pogođena nagađanjima, piše Daily mail.

Bilo je to i u vreme kada se suočila sa intenzivnim spekulacijama na društvenim mrežama nakon uređivanja porodične slike, objavljene na Dan majki (10. mart). Princeza od Velsa saopštila je da je uređivala tu fotografiju i uputila je izvinjenje javnosti. Više novinskih agencija povuklo je portret zbog montaže, da bi zatim teorije zavere dostigle kulminaciju.

Bila je to goruća tema o kojoj se naširoko raspravljalo, a među ključnim pitanjima izdvajala su se sledeća: zašto je uopšte objavljena takva fotografija i šta bi to moglo da govori o stanju Kejt Midlton. Nakon saopštenja Kejt Midlton bilo je i onih koji su se izvinili jer su širili glasine ili su pak u jeku fotošop skandala objavljivali neprimrene komentare.

Kejt Midlton želela da sačeka da se završi nastava i da počne uskršnji odmor da bi sa javošću podelila detalje o svom zdravlju. Zbog toga se i pretpostavlja da je princeza od Velsa upravo u petak objavila važan emotivan video, zabeležen u sredu u Vindzoru.

"U januaru sam bila podvrgnuta operaciji abdomena u Londonu, tada se mislilo da je moje stanje nekancerogeno. Operacija je bila uspešna. Međutim, testovi posle operacije otkrili su da je rak bio prisutan. Moj medicinski tim zbog toga mi je savetovao da se podvrgnem preventivnoj hemioterapiji i sada sam u ranoj fazi tog tretmana.

Ovo je, naravno, bio veliki šok, a Vilijam i ja smo činili sve što možemo da to držimo u privatnosti zbog naše porodice. Trebalo mi je vremena da se oporavim od velike operacije da bih započela lečenje. Ali, što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luisu na način koji im odgovara i da ih uverimo da ću biti dobro'', rekla je Kejt Midlton u emotivnom video obraćanju.

Princeza i princ od Velsa dirnuti su porukama podrške koje dopiru iz celog sveta. Podsetimo, Kejt je 16. januara operisana u privatnoj londonskoj bolnici, napustila je kliniku 29. januara. Saopšteno je 17. januara da je imala operaciju i da će njen oporavak trajati od dva do tri meseca. Bilo je najava da će se vratiti dužnostima do Uskrsa ili nakon praznika. Saopštenje je promenilo tok priče, Mirror je juče objavio da će se princeza pojaviti na javnim događajima kada se bude osećala dovoljno dobro, ali da to neće njen povratak dužnostima.

