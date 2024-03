ČOVEK KOJI JE RADIO ZA KRALJICU ELIZABETU OTKRIO POZADINU VIDEA KEJT MIDLTON: "Morala je da uradi ovo pre nego što je rekla sve"

Nakon emotivne video poruke Kejt Midlton u kojoj je princeza otkrila da boluje od kancera, veliki broj ljudi, kako u Britaniji tako i iz drugih krajeva sveta, poslali su poruke podrške supruzi princa od Velsa, kao i celokupnoj kraljevskoj porodici. Bivši savetnik za štampu kraljice Elizabete Druge Sajmon Luis izneo je stav o tom obraćanju.

Sajmon Luis je 1988. bio zadužen za odnose sa javnošću kraljice Elizabete Druge, a kasnije je bio direktor komunikacija u Dauning stritu u kabinetu tadašnjeg premijera Gordona Brauna. Pozdravio je način na koji je saopštena vest da Kejt Midlton boluje od raka.

"Mislim da je to bez presedana, ne mogu da se setim da je član kraljevske porodice govorio o o svom zdravlju pred kamerom. Dakle, to je potpuno novo i delovalo mi je kao savršena reč, princeza.

Morala je da uloži mnogo priprema za ono što je htela da kaže, a što je po mom mišljenju ispalo veoma autentično, što je ključna stvar kod ovakve komunikacije, ljudi jednostavno moraju da veruju u to. Princeza od Velsa je verovatno jedna od najpoznatijih osoba na svetu i pritisak na princezu i njene savetnike u to vreme da o isprave bio je ogroman i oni su to uradili.

Dok sam danas pričao o tome, ogromna količina podrške i saosećanja za princezu je jednostavno opipljiva i siguram sam da je izjava bila značajan deo toga. Očigledno postoji velika podrška za nju, ali ovo će, mislim, napraviti stvarnu razliku u načinu na koji ljudi mogu da vide ovu ključnu tačku o privatnosti, privatnosti svih, uključujući članove kraljevske porodice", izjavio je, piše Daily mail.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

