"MOJA MAJKA LAŽIRALA SOPSTVENU SMRT DA BI POBEGLA SA LJUBAVNIKOM" Priča osvajala naslovnice: Žena koja je rodila bila kriminalac

Dona ima 59 godina i autor je jedne priče koja je vrlo neuobičajena. Ona je usvojena i život je provela u Londonu, ali oduvek je u njoj buktala želja da upozna svoju biološku porodicu.

Međutim, pretražujući na internetu, otkrila je više o svojoj majci nego što se nadala.

foto: Profimedia

Žena koja ju je nosila devet meseci bila je svetski poznati kriminalac, a zajedno sa svojim Doninim ocem lažirala je sopstvenu smrt. Što je više "kopala" informacije o svojoj majci, to je više sklapala priče i počela da je upoznaje kroz ovu veoma neobičnu situaciju.

Lažirana nesreća zaljubljnog para

Saznala je da su 1967. godine njen otac Alvin i njena majka Mira odlučili da odu na izlet brodom, sa već osmišljenim planom. Alvin, naizgled izbezumljen od brige, pozvao je policiju i prijavio da je Mira pala sa broda jezero i da nije isplivala na površinu. Međutim, policija nije uspevala da je pronađe.

Sumnje su se odmah javile. Brodić na kom su bili bio je dobro osiguran, a Mira je bila iskusan plivač.

Radoznalost policije bila je još jača kada su otkrili da je Mira "zamenila" oca sa Alvinom u svojoj polisi životnog osiguranja. Bili su na pravom putu. Alvinov i Mirin plan bio je da pobegnu u Španiju i žive od para osiguranja koje bi dobili.

foto: Shutterstock

- To je policiju navelo da prisluškuje njegov telefon. Ubrzo su došli do snimka moje majke koja govori: "Gde dolaze?" - navodi Dona u intervjuu za "TheSun".

Ispostavilo se da je Mira živela u predgrađu Njujorka i radila kao konobarica. Tamo je uhapšena, a bez preteranog odbijanja sve priznala.

Alvin je za ovu situaciju dobio služi kaznu od tri godine, dok je Mira osuđena na uslovnu kaznu. Donu je rodila brzo nakon što je osuđena, a s obzirom na situaciju, odlučila je da je da na usvajanje. Kako Dona saznaje, to je bila odluka sa kojom se dugo borila.

- Bilo je to 1967. godine i samohrano majčinstvo nije bilo prihvaćeno. Ona i moja biološka baka su se složile da je njen slučaj toliko poznat da će ozloglašenost negativno uticati na mene. Godinama je bio na međunarodnim naslovnicama i neki su ih nazivali drugom verzijom Bonija i Klajda.

Šok realizacija

Dona je u svojoj drugoj autobiografskoj knjizi napisala da do 18. godine nije shvatila da je usvojena. A par koji ju je usvojio i koje je poznavala kao roditelji, nikada to nisu pominjali.

- To je u prolazu spomenula moja mama kada sam imala 18 godina i to je bilo to. Nisam se bavila tim pitanjem jer ona očigledno nije želela da priča o tome - kaže.

foto: Profimedia

Tek kada je njena "majka" umrla od limfoma 2009. Dona je počela da traži svoju biološku mamu.

- Jednostavno sam želela da saznam više o svom poreku. Ali, kada sam posećivala agencije i institucije koje bi mi više o tome mogle reći, tada sam imala sve na umu. U tom momentu su vam karte otvorene za svaku situaciju koja je mogla biti uzrok da vas rođena majka napusti. Ovome se nisam nadala.

Znam da je ono što je uradila bilo ludo - potpuno ludo, ali iskreno verujem da je bila isto toliko "ludo" zaljubljena. Ni za koga lažirate sopstvenu smrt. Imala je 26 godina, sa toliko godina se zna bolje. No, kasnije sam otkrila i ostale detalje. Njeni roditelji nisu podržavali njenu ljubav sa Alvinom, koji je u trenutku njihove veze imao decu iz prethodne, sa kojom se Mira dobro slagala - navodi ona.

Prvi susret

Dona je uspela da stupi u kontakt sa svojom majkom, koja je njenim pozivom bila šokirana. Nakon toga su redovno ćaskale telefonom i učile o životima jedna druge. Kako otkriva, Mira je radila u banci, a zatim, ironično, za šerifsko odeljenje.

foto: Shutterstock

Ubrzo su počele da se viđaju, a kako Dona opisuje, to joj je veoma teško palo.

- Nekako je bilo tužno. Ona nije imala nikoga i živela je jednostavnim životom. Želela me je, ali je osećala da ne može da me zadrži usred cele drame. Kada mi je pokazala sliku mog oca, shvatila sam da moj sin i on izuzetno liče. O njemu sam isto saznala mnogo toga, kao na primer da je obožavao novac i da su se svi šalili da su neki filmovi pravljeni po njemu. Otkrila mi je da jeste u pitanju ljubav i da je to učinila zbog Alvina. Volela ga je sve do smrti - opisala je Dona.

Mira je preminula 2020. godine zbog teških posledica korona virusa, a Dona navodi da nikada neće zažaliti što je upoznala svoju bilošku majku, Miru.

(Kurir.rs/Ona/A.G.)

Bonus video:

01:41 PUTIN JE DEKICA ČIJA NAS SMRT NE BI IZNENADILA Analitičar predviđa kako bi ovo uticalo na tok RATA U UKRAJINI i sudbinu Rusije