KRALJ ČARLS DAO KEJT ZELENO SVETLO DA URADI ONO ZBOG ČEGA JE PREZIRAO DAJANU: Najvažniji "blagoslov" otišao pravo u SNAJINE RUKE

Kejt Midlton dobila je zeleno svetlo od kralja Čarlsa da ona bude ta koja će biti u fokusu javnosti, tvrdi kraljevski stručnjak Robert Džonson. Iako je britanski monarh u prošlosti bio ljubomoran na svoju bivšu suprugu, pokojnu princezu Dajanu, jer je tokom njihovog braka uradila istu stvar, sada je rešio.

Još u prvim mesecima Čarlsove vladavine pojavili su se izveštaji da u palati postoji bojazan da će popularnost princa i princeze od Velsa zaseniti onu samog kralja i njegove supruge Kamile. Ipak, analitičar koji se godinama bavi izučavanjem britanske kraljevske porodice tvrdi da je kralj Čarls svom sinu i snaju dao blagoslov da to urade, prenosi "Mirror".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Podsetimo, Čarls je imao drugačiji stav tokom braka sa princezom Dajanom; navodno je bio ekstremno ljubomoran jer je gomila želela da razgovara sa lejdi Di, a ne sa prestolonaslednikom. Njena ogromna popularnost napravila je veliki pritisak na njihov brak i postala je kamen spoticanja u tom odnosu.

foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

Princeza Dajana je ovakve spekulacije i sama potvrdila 1995. u kontroverznom intervjuu za emisiju "Panorama". "Pritisak na nas oboje kao par u medijima je bio neverovatan i veliki broj ljudi nas je pogrešno shvatio. Išli bismo po Australiji, na primer, i sve što ste mogli da čujete bilo je: 'Oh, ona je na drugoj strani'. Sada, ako ste muškarac poput mog muža, ponosan čovek, smeta vam to ako to slušate svaki dan tokom četiri nedelje. I osećate se loše zbog toga, umesto da budete srećni i delite taj osećaj sreće", ispričala je tom prilikom.

foto: Profimedia / Capital Pictures

Ona je dodala da je to izazvalo "mnogo ljubomore". "Zbog toga je došlo do mnogo komplikovanih situacija", prokomentarisala je.

Džonson ističe da je Kejt Midlton ta koja je sada u potpunosti zasenila i Čarlsa i kraljicu Kamilu. Ipak, postoji bitna razlika u odnosu na Dajanu; Kejt ima blagoslov svog svekra da ukrade pažnju javnosti

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Dok Čarls jeste taj na čijoj je glavi kruna, Vilijam, Ketrin i njihova deca su ti koji će ukrasti šou. Oni su u obavezi da to urade. I to je ispravno. Ovog puta, to će biti uz Čarlsov blagoslov, jer on zna da bi monarhija opstala mora da bude relevantna za mlađu generaciju", napisao je Džonson za "Daily Mail".

(Kurir.rs / Blic žena / T.B.)

