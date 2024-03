LEKARE NAJVIŠE BUNILE DVE STVARI Hronologija operacije Kejt Midlton: Evo šta je ukazivalo na to da je STANJE ALARMANTNO

Priča o zdravstvenom stanju Kejt Midlton počela je 17. januara, za javnost, jer je tada Kensingtonska palata saopštila da je princeza od Velsa 16. januara imala unapred planiranu operaciju abdomena na The London Clinic. Dve stvari su tada izazivale najveću zabrinutost. U saopštenju je navedeno koliko će oporavak trajati i koliko će se Kejt zadržati u bolnici. Napomenuto je da će se novi podaci objaviti ako za tim bude bilo potrebe. Veliki deo javnosti je i te kako bio nestrpljiv o čemu govori frapantno velik broj najrazličitijih pretpostavki o istaknutoj članici britanskog dvora. Šta je o samoj hirurškoj proceduri rečeno do sada?

"Kejt Midlton boraviće u bolnici 10 do 14 dana, oporavak će trajati dva do tri meseca", rečeno je tada i upravo to je bunilo stručnjake koji su isticali da je u pitanju neoubičajeno dugo bolničko lečenje i period oporavka.

"Nakon svake operacije abdomena idete kući za dan-dva. Nešto je pošlo naopako, brinu me komplikacije, brinu me infekcije, dve nedelje u bolnici i oporavak od tri meseca mi govori da je nešto pošlo po zlu", objasnio je doktor Markl Sigel u emisji Pirsa Morgana i istakao da se o potencijalnim komplikacijama ništa ne govori.

Napomenuo je da ima snažan osećaj da će Kejt biti dobro, ali da" tri meseca oporavka ukazuju da se radi o nečemu ozbiljnom".

Sigel je tada rekao da veruje da se ne radi o raku, kako je i rečeno. U emisiji je pričao i operaciji kralja Čarlsa zbog benignog povećanja prostate. Monarh se takođe bori sa kancerom, ali uzrok operacije nije povezan sa tim.

“Zvuči ozbiljno imajući u vidu vreme koje je potrebno za oporavak. Ali ona je u dobrim rukama i imaće mnogo nege i podrške kod kuće, ona je mlada žena u formi. Siguran sam da će se oporaviti", rekao je kasnijeinsajder blizak porodici ekskluzivno za People.

Za People se oglasio i bivši pacijent londonske klinike koji je takođe imao operaciju abdomena, u julu prošle godine. Naglasio je tada da princeza od Velsa tamo ima izuzetno dobru negu. "Fizioterapeuti su neverovatni, pomažu vam da se oporavite i ponovno stanete na noge. Nakon operacije abdomena potrebno je mnogo strpljenja, a to je u početku pomalo zastrašujuće”.

Dug oporavak

Iz Nacionalne britanske zdravstvene službe poručili su da je nakon operacije sa velikim rezom potrebno dva do tri meseca pre nego što pacijent počne da normalno hoda. Moguć je i brži oporavak što zavisi od same prirode procedure. Ne preporučuje se podizanje tereta većeg od dva do tri kilograma.

Mogu da prođu i dve godine da se čvrstina trbušnog zida vrati u prethodno stanje. Preporučuju se vežbe sedenja i stajanja kako bi se vratila snaga, sa ciljem da se hodanje postepeno vrati u normalu, pa svakog dana treba pomalo šetati, do 30 minuta svakog dana, tokom dva do tri meseca.

Operacija Kejt Midlton čuvala se u STROGOJ TAJNOSTI i za ljude u palati

"Samo nekoliko dana pre objave razgovarala sam sa izvorima bliskim porodici i nisu dali bilo kakve naznake da se išta sprema", rekla je Šeron Felton Spens za Fox News Digital nakon izveštaja u kojem se navodi da je operacija Kejt bila iznenađenje za bliske osobe. kraljevskoj porodici.

Napomenula je da veruje saopštenju pa je dodala da Kejt Midlton čiji se bivši portparol oglasio, "bitna za zdravlje i dobrobit monarhije. "Ona je majka budućeg kralja. Ona je partnerka budućeg kralja. Ketrin je stabilnost, normalnost i toplina porodice za sledeće dve generacije. Ona je takođe neprocenjiva za instituciju, budući da je dosledno rangirana kao jedan od najpopularnijih članova."

Autor knjige "The King: The Life of Charles III" Kristofer Anderson sugerisao je da glavni razlog zašto je princeza od Velsa prećutala svoju predstojeću operaciju jeste njeno troje dece.

"Kejt za početak veoma drži do svoje privatnosti, ali svakako je najviše zabrinuta kako će sve to uticati na njenu decu. Ona očigledno ne želi da se deca brinu niti da se plaše. Kada imate godina kao Džordž (10), Šarlot (8) i Luj (5), zastrašujuće je videti roditelja kako ide u bolnicu. To je jedan od glavnih razloga, ako ne i glavni razlog zašto je Kejt nastojala da umanji značaj operacije.

Podsetimo, Kejt Midlton je 22. marta saopštila video porukom da boluje od raka i ima dosta simbolike na tom snimku. Rekla je da je deci to saopštila obazrivo kao da joj mnogi znači Vilijamova podrška. Lečenje je započeto krajem februara. Nije rečeno u kom stadijumu raka se princeza nalazi kao ni vrsta kancera.

