GLUMICA SE ZBOG LJUBAVI ODSELILA IZ SRBIJE Skućila se kraj mora, a onda usledio ŠOK OBRT: Zbog životnog udarca joj se srušio svet

Talentovana glumica Ana Franić dugo je živela van Srbije. Publika ju je volela u seriji "Mješoviti brak", a nakon uloge u tada jednoj od najpopularnijih serija, povukla se iz javnosti i zbog ljubavi napustila Beograd.

Nakon što je upoznala profesionalnog ronioca iz Splita, Marka Ižakovića, preselila se u Hrvatsku, gde je sedam godina sa njim živela u braku. Kada je zbog ljubavi otišla iz rodnog grada za Split, glumica nije mnogo razmišljala, želeći da život nastavi pored izabranika, kraj Jadranskog mora. Ana Franić rodila je dvoje dece, ali je na kraju par odlučio da se rastane, što joj je bio veliki životni udarac.

foto: Zorana Jevtić

Povratak u Srbiju

Na male ekrane i veliko platno vratila se sa dve skroz drugačije uloge u seriji "Močvara" i filmu o Svetozaru Miletiću "Ime naroda".

- U isto vreme sam radila i "Močvaru" i film s Darkom Bajićem. Vraćam se filmu posle 12 godina. Igram Anku, prvi put mamu jednoj odrasloj osobi, koja drži tu kuću i podrška je suprugu i ćerki. Zanimljivo je da vas dva reditelja u isto vreme vide na neki potpuno drugačiji način - kazala je jednom prilikom.

foto: Zorana Jevtić

Popularnost nije izbledela

Franićeva ne krije da je i dalje prepoznaju na ulici po ulozi u seriji "Mješoviti brak".

- I dalje me običan svet prepoznaje i zaustavlja na ulicu. Najviše ljudi me i danas pamti samo po serijama koje sam radila. Na prvom mestu to je "Mješoviti brak" - istakla je Ana i otkrila da li joj sinovi znaju koliko je voljena u Srbiji:

foto: Printscreen YouTube

- Stariji zna, a mlađi je još mali. Nema potrebe da prebacujem kanala kad se mama pojavi, jer oni i ne prate te sadržaje.

Glumicu smo nedavno imali prilike da gledamo i u seriji "Tri muškarca i tetka", a svojevremeno je imala ulogu i u projektu "Ulica lipa".

