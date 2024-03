NONŠALANTNO TRAŽIO OD NJE JEZIVE STVARI Slavna glumica posle PRETNJI otkrila ime GLUMAČKE ZVEZDE koju spominje u svojim memoarima

Godinama nakon što su sarađivali, glumac je čuo da njegova koleginica u svojoj knjizi pominje "go****ra" s kojim je sarađivala, navodno se prepoznao i – pripretio joj. Ona je odmah rekla njegovo ime i prezime i poručila da je neće uplašiti.

Australijska glumica Rebel Vilson, koja godinama osvaja publiku ulogama u komedijama, najavila je da će se početkom aprila u knjižavama naći njeni memoari.

Autobiografija nazvana Rebel Rising svedoči o njenom životu i karijeri, emocionalnim lekcijama koje je usvojila, najsramotnijim iskustvima, srećnim i bolnim trenucima.

Kako je ranije otkriveno, ona već u prvom poglavlju piše o jednoj velikoj glumačkoj zvezdi za koju kaže da je "go**r", a nakon što je on saznao da ga je pomenula, pripretio joj je, pa je Rebel Vilson odlučila da otkrije ko je u pitanju!

– U svojoj knjizi sam pisala o tom go****u. A onda je pomenuti go***r pokušao da mi preti – navela je glumica na Instagramu. – Taj go****r o kom pišem u prvom poglavlju moje knjige je Saša Baron Koen.

– Angažovao je menadžera za krizni PR i advokate – napisala je glumica. – Pokušava da zaustavi pisanje o mojoj knjizi. Ali moja knjiga će izaći i svi ćete znati istinu.

Odnos Rebel Vilson i Saše Barona Koena

Rebel Vilson, koja je sa Sašom Baronom Koenom sarađivala na snimanju špijunske akcije "Grimsby" (2016), naglasila je da je niko neće ućutkati. Ni glumica ni glumac, najpoznatiji po filmovima "Borat", "Bruno", "Svini Tod: Pakleni berberin iz ulice Flit", "Ali Dži u Parlamentu" i drugim, nisu se oglasili na upit medija da objasne svoj odnos.

Rebel Vilson je ranije istakla da joj je po dolasku u Holivud rečeno da ne sarađuje s "go****ima", ali da je tu lekciju naučila tek kada je morala da radi s jednim takvim poznatim glumcem. Saša Baron Koen i ona su u "Grimsbiju" igrali dečka i devojku, a ona je i ranije pominjala da nije uvek bilo prijatno raditi s njim.

– Svakog božijeg dana je bio u fazonu "Rebel, mogu li da snimim ovu scenu go?", a ja sam govorila: "Ne!" – ispričala je u radijskoj emisiji Kyle and Jackie O 2014. – Saša i ja imamo istu agentkinju u Americi i rekla sam mu: "Saša, zvaću tvoju agentkinju Šeron i reći joj koliko me maltretiraš".

Ispričala je i da ju je, dok su radili zajedno, Koen navodno pitao može li da joj "nabije prst u zadnjicu" uprkos tome što to nije bilo u scenariju.

