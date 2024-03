JEDAN DETALJ U OBRAĆANJU KEJT MIDLTON JE SVIMA PROMAKAO: Nije slučajno odabrala BAŠ OVO MESTO za govor, krije POSEBNU SIMBOLIKU

Vest da omiljena britanska princeza Kejt Midlton boluje od raka šokirala je svetsku javnost, a video kojim je to objavila sve je dirnuo.

Kejt je svoj govor u kom saopštava da joj je dijagnostikovana teška bolest snimila u vrtu Vindsor, a prema pisanju The Mirrora, nije slučajno odabrala baš tu lokaciju. Naime, u njenoj pozadini možemo videti narcise, cveće koje je poznato po svojoj simbolici proleća i novih početaka, a to je i razlog zbog kojeg je postalo simbol nade za obolele od raka.

Prema pisanju stranih medija, Kejt je sama izabrala vreme i mesto na kom će snimiti video, a potez s narcisima njena je poruka podrške svima koji prolaze kroz istu ili sličnu situaciju kao ona.

Princeza je svoj emotivni govor napisala sama, a njen prijatelj je otkrio kraljevsko razmišljanje iza obraćanja naciji.

"Nije se zapravo radilo o drami poslednjih nekoliko nedelja, iako je to očito sve uznemirilo. Osećala je da to mora da uradi zbog toga ko jeste. Bilo je to više od toga što zna da je javna osoba i da ima širu odgovornost zbog svoje titule", rekao je za Sunday Times.

"Sve je to bila ona, napisala je svaku reč, vrlo se brzo poklopilo", dodao je.

Princeza je u videu objasnila kako je u ranoj fazi lečenja, te da joj je opaka bolest otkrivena testovima. Ispričala je da joj je dijagnoza bila veliki šok, te da je iza nje nekoliko neverovatno teških meseci, a pokušala je i da umiri javnost.

''Vilijam i ja učinili smo sve što možemo da procesuiramo celu situaciju i rešimo što je moguće više unutar porodice. Trebalo nam je vremena da objasnimo sve Džordžu, Šarlot i Luiju na način koji je prikladan za njih i da ih uverimo da ću biti dobro. Mojoj porodici trebalo je nešto vremena, prostora i privatnosti'', priča Kejt u videu.

Istakla je kako sve ovo vreme ima veliku podršku svoje porodice.

