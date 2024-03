"PRESTANI DA OBMANJUJEŠ NAROD": Džej Lo uhvaćena dok BESRAMNO laže, isplivali DOKAZI da je maltretirala decu! "Mnogo patetišeš"

Dženifer Lopez je uhvaćena u laži kada su ljudi ne samo progovorili o svemu, već i pokazali dokaze.

Dženifer Lopez ponovo se našla u nebranom grožđu, samo što se čini da ovog puta neće moći da se tako lako izvuče iz problema kao ranije. Sve je pokrenuo njen dokumentarni film "This is Me... Now", tačnije jedna scena u kojoj seda na sprave za vežbanje, dok se sprema za turneju i promociju novog albuma.

Latino diva u jednom trenutku skida gumicu, rukama namešta kosu i kaže: "Volim da nosim kosu ovako. Podseća me kada sam imala 16 i kada sam trčala po Bronksu..."

Od tog trenutka, nešto se u ljudima prelomilo, i masovno su počeli da je komentarišu na mrežama. Naročito ljudi koji su išli sa njom u školu ili su iz njenog kraja i imali su nekog "posla" sa njom.

Na prvom mestu, gomila ljudi je posvedočila da u srednjoj nije imala takvu kosu, kao i da su videli fotografije koje to dokazuju, a koje su dostupne i na mrežama.

Jedna od korisnica ju je optužila i da laže za bežanje, otkrivši čak i imena drugih učenica sa kojima se družila Lopez. "Molim te prestani da nas koristiš da bi ti izgledala kao čovek iz naroda", rekla je jedna od polaznica iste katoličke škole u koju je išla pevačica. Doduše, ona je priznala da je išla u istu školu nakon što ju je Lopez završila. "Muka nam je od tebe. Ne činiš nam ništa time, izbaci naša imena iz svojih usta".

Takođe je istakla da joj je "mučno što je Lopez izgradila ličnost na Bronksu", ali u stari kraj dolazi samo kada joj nešto treba, i pritom "maltretira decu, brani kontakt očima i slično". A kada smo kod udaranja dece, video jednog mladića izazvao je bes prema Lopez neviđenih razmera.

Bejvid Dagi je izašao u javnost sa svojom pričom dajući dokaze za ono što je sam iskusio na svojoj koži. Kao i mnogi drugi ljudi koji su se oglasili, i on je išao u istu katoličku školu kao Lopez, u kojoj je inače i predavala njena majka.

Dodao je da se njena majka tada penzionisala jer je navodno osvojila na lutriji. Takođe je dodao da mu je bilo omiljeno pizza mesto kao i Lopezovoj.

"Bila je 2002. ako se dobro sećam, bio sam šesti razred, nešto pre zime, izlazio sam iz škole, nastava se završila, silazim niz stepenice i primećujem ogromnu grupu ljudi i bio sam u fazonu 'šta se događa'. Nisam znao tada ko je Dženifer Lopez, bio sam štreber, i nisam toliko ni slušao muziku do nekog osmog razreda. Ali, recimo da sam tog dana saznao ko je Džej Lo", započeo je priču.

"Taman sam stigao do prvog sprata, i vidim da su deca izgurana, ali kao, grubo gurana, obarana", nastavlja Bejvid imitirajući telohranitelje Lopezove i njihovu grubost.

"Sledeće što znam je da sam i ja bio među onima koji su bili pali na pod i to pored stepeništa... i tada sam uhvatio obris ove žene koju je bilo briga za bilo šta što se događa".

Nakon toga je, kako je priznao, bio ošamućen, i jedva je uspeo da pokupi stvari, te se zaputio ka piceriji, da bi video da je Lopez tamo. Nakon toga je otišao kod svoje tetke kako bi se sklonio, a kasnije je izašao i članak u kojem je pisalo da "Lopez samo zbog kamera posećuje Bronks i školu", kao i da je naveden i incident sa decom.

Bejvid je istakao i da on lično ne očekuje da latino diva treba išta da donira kraju, školi, piceriji ili plesnom studiju u koji je išla, ali da je "čudno da se tako ponaša, a izgradila je celu ličnost na toj priči".

Reakcije na njegov video koji za sada ima preko 5,5 miliona pregleda samo se ređaju, a u međuvremenu su se javili i drugi ljudi sa svojim iskustvima, ništa manje traumatičnim od ovog momka.

I za kraj, kao "višnjica na vrhu torte", TikTokom je počeo da kruži i snimak sa njenog nastupa sa SNL-a kada je greškom najpre uploadovan snimak sa "raw", odnosno neobrađenim vokalima, a potom sa autotjunom.

Nakon ovog snimka, jasno je da je ljudima dosta njene priče o tome kako je velika zvezda i pevačica, zbog čega se čini da ovaj skandal potencijalno može da joj okonča čitavu karijeru.

