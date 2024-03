ARNOLD ŠVARCENEGER HITNO OPERISAN! Glumac zabrinuo sve: "Isti zdravstveni problem ubio je moju majku i baku"

Arnold Švarceneger imao je prošle nedelje operaciju o čemu je govorio u svom podkastu. U pitanju je zdravstveni problem koji ga je i ranije mučio. Šta se desilo čuvenom glumcu?

"Prošlog ponedeljka sam imao operaciju, ugrađen mi je pejsmejker. Do petka sam već bio na velikom ekološkom događaju sa prijateljicom i koleginicom Džejn Fondom. Niko nikada ne bi pomislio da sam nedelju započeo operacijom", rekao je Arnold Švarceneger u svom podkastu Arnold's Pump Club.

foto: Profimedia

Lekari su mu savetovali da ode na ovu hirušku proceduru jer su se tri prethodne operacije srca odrazile na njegov organizam.

"Preporučili su mi da je vreme da se uradi ova intervencija jer je ožiljak od prethodne operacije izazvao nepravilne otkucaje srca. Tako izgleda život sa genetskim problemom srca. Isti zdravstveni problem ubio je moju majku i baku. Ovde sam i dalje zbog medicinskih inovacija, veoma sam odgovoran i odlučan u tome da vodim računa i slušam savete lekara", poručio je, prenosi Mondo.

Arnold Švarceneger opisao je prošle godine kako je izgledala operacija na otvorenom srcu koju je imao 2018. godine. Podelio je sa publikom na Jutjubu i do sada neviđene snimke kako je izgledao oporavak nakon izuzetno komplikovanog hiruškog zahvata. Snimak nosi naziv "Starting from Scratch: Coming Back from Heart Surgery".

foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Čuveni Terminator koji je nedavno bio na dodeli Oskara, trebalo je da te godine ide na rutinsku, neinvazivnu proceduru, ali se sve zakoplikovalo, a operacija na otvorenom srcu mogla je da ga košta života. Glumac i bivši bodibilder pričao je o tome na snimku pa opisao šok koji je doživeo kada je ugledao lekare. Poručio je da je doživeo pravu katastrofu, ali da je shvatio da mora da izađe iz te teške situacije

Oporavio se u rekodrnom roku, a u videu je objasnio kako je to i učinio. Lekari su mu rekli da mora da se kreće kako ne bi dobio upalu pluća. Kasnije su mu u tome pomagali prijatelji koji su ga bodrili, a on je bio svestan da se jako loše kretao. Postepeno se vratio i treniranju, ali i ulogama.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)