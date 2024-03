ČUVENI GLUMAC UMRO U 91. GODINI: Tužnu vest saopštila ćerka

Čuveni glumac Ron Harper umro je danas u 91. godini, prirodnom smrću u Vest Hilsu, rekla je njegova ćerka za The Hollywood Reporter.

Glumac je bio najpozaniji po ulozi u seriji Planet of the Apes iz 1974. godine, zasnovanoj na istoimenom filmu iz 1968. sa Čarltonom Hestonom. Odigrao je zapažene role i u serijama Land Of The Lost, The Tall Man i Laramie.

Kada su u pitanju filmske uloge, izdvajaju se naslovi: Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) i The Poughkeepsie Tapes (2007). Igrao je sveštenika u čuvenom filmu Pearl Harbor. Glumio je i u sapunicama.

Rođen je U Pensilvaniji, pohašao je Priston pa otišao u Holivud da se bavi glumom. Prvi nastup imao je 1955. u Kraft Theater, piše Daily mail.

