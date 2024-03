"DANAS SE TA INSTITUCIJA RASPADA" Sergej verio 24 godine mlađu Isidoru, a ovako je govorio o braku: Jednu stvar silno želi

Sergej Trifunović (52), koji je nedavno verio izabranicu Isidoru Mijanović (28), pre izvesnog vremena je izjavio da bi porodica i deca za njega bili najveće životno ostvarenje.

Glumac je u intervjuu za RTS koji je objavljen pre 11 meseci takođe istakao da se nada da će mu se brak desiti.

foto: Printscreen/Instagram

- Za mene bi značilo imati porodicu, to kao želim decu. Međutim, u ovom vremenu gde se sve raspada, čak institucija braka, ne znam ko je od mojih prijatelja ostao u braku, da mi se to desilo do sad, verovatno bih bio razveden. Još uvek mislim da će mi se to desiti. Za mene bi to bila ostvarenost. Mislim da je za svakoga ostvarenost porodica. Mislim, ne za svakoga, ali za većinu, nekako sve, sve, ali deca - rekao je glumac u emisiji "Metamorfoze".

Ko je lepa Isidora koja je osvojila Sergejevo srce?

Na Isidorinom profilu na Instagramu piše da se ona bavi producentskim poslovima.

Nju na pomenutoj društvenoj mreži prati preko 12.000 ljudi, a po njenim objavama se može primetiti da je ljubitelj prirode, putovanja i mode.

Takođe, Isidora je i ljubitelj životinja, a kada je sa Sergejom na planini njima društvo pravi njegov pas.

Zanosna plavuša nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a pisalo se da je bila u vezi sa bivšim dekom pevačice Teodore Džehverović, košarkašem Ninom Čelebićem.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

Bonus video:

00:13 SKANDAL! SERGEJ POKAZAO SREDNJI PRST U KAMERU: Glumca kaznila policija nasred Autokomande, a on SRAMNO reagovao!