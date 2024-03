"TO JE BIO VELIKI ŠOK!" Kejt Midlton tajila od prijatelja da ima rak, saznali kad i ostatak sveta, samo su ONI znali sve detalje

Kejt Midlton vodi hrabru borbu sa rakom. Odluku da sa svetskom javnošću podeli detalje o svom zdravstvenom stanju donela je dve nedelje pre nego što je prošlog petka obavljen video sa tim saopštenjem.

Iako se najpre nakon teške operacije abdomena koju je imala pre skoro dva i po meseca u privatnoj londonskoj bolnici, smatralo da se radi o benignom problemu, dalji testovi su otkrili da je u pitanju kancer. Saznaje se sada šta je usledio nakon toga.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jeff Moore / PA Images / Profimedia

Princeza od Velsa je sve do 22. marta samo najužem krugu ljudi rekla da ima rak. Nije to otkrivala ni prijateljima ni ostalim osobama od poverenja. "Bio je to pravi šok", rekao je prijatelj za People.

Nakon emotivnog obraćanja Kejt Midlton oglasili su se brojni stručnjaci kako oni koji se bave dešavanjima na dvoru tako i lekari. Među onima koji su komentarisali video bio je i stručnjak za britansku kraljevsku porodicu Ričard Ficvilijams. "Princeza od Velsa pokazala se kao "sjajan komunikator", rekao je i istakao da je Kejt podsetila na način na koji je kraljica Elizabeta Druga komunicirala sa javnosti. Napomenuo je da je ostavila snažan utisak najiskrenijim obraćanjem, iz srca.

Kejt je dobila veliki broj poruka podrške među kojima je bilo i zvanično saopštenje princa Harija i Megan Markl. Vojvotkinja i vojvoda od Saseka su u kratkom saopštenju poručili: "Želimo Kejt i porodici zdravlje i ozdravljenje i nadamo se da to može da se bude privatno i u miru". Ta njihova poruka tumačila se na dva načina, kao pozitivan korak i kao formalna, distancirana poruka koja bi se uputila poslovnom partneru.

foto: Printscreen Instagram

Daily mail je pisao da su Megan i Hari za dijagnozu Kejt Midlton saznali preko medija, kada i ostatak sveta dok je The Sun naveo da je razlog tome nedostatak poverenja u ovaj par koji je prethodnih godina izneo veći broj kontroverznih izjava o dvoru. Prema pisanju People, Kejt je bila opreznija i sa bliskim ljudima, iz svog okruženja.

Procenjuje se poslednjih dana da li će doći do pomirenja Harija, Megan i njegove porodice u Britaniji. Najveći broj prognoza ukazuje da se to neće desiti uskoro kao i da Kejt Midlton o kojoj je danas pričala Kamila i Viljijam ni ne razmišljaju o tome - fokusirani su na brigu o njenom zdravlju i brigu o svojoj deci, Šarlot, Džordžu i Luju.

foto: Stephen Pond / PA Images / Profimedia

Princ Hari trebalo bi da u maju dođe u London zbog 10 godina Invictus game, čiji je pokrovitelj. Mnogo skandala isprečilo se između njega i porodici, ali to nije sprečilo da se prošlog meseca pojavi u Britaniji kako bi se sastao sa ocem Čarlsom koji boluje od raka. Bakingemska palata je početkom februara saopštila da monarh ima malignu bolest, ne navodeći detalje. Hari je za vreme tog boravka u domovini nije sreo sa Vilijamom i Kejt, pisao je Daily mail.

Iz Kensigtonske palate saopšteno je da neće biti reči o tome sa kojom vrstom raka se bori Kejt Midlton jer princeza kao i ostali ima pravo na privatnost podataka o svom zdravlju. Njeno saopštenje usledilo je nedugo nakon što se u bolnici gde je operisana povela istraga jer je osoblje pokušalo da sazna detalje njenog zdravstvenog kartona.

foto: Jeff Moore / PA Images / Profimedia

Uz Kejt Midlton su pored članova kraljevske porodice i njeni roditelji Kerol i Makl Midlton kao i sestra Pipa i brat Džejms Midlton koji je ubrzo nakon što se Kejt oglasila 22. marta, poručio na Instagramu da će njihova porodica pobediti i ovaj izazov. Oglasio se danas i kao veliki ljubitelj životinja čestitao svima National Puppy dan, piše Daily mail.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

10:04 VELIKA ANALIZA EKSPERATA ZA KURIR: Britanska monarhija na pomolu NAJVEĆE KRIZE IKADA! Šta se krije iza fotošopirane slike Kejt?