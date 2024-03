HAPŠENI ZAJEDNO, ROĐENOM SINU PREOTEO DEVOJKU Džej Lo otkrila ŠOK DETALJE svoje bivše veze sa muzičarem koji je sad NA CRNOJ LISTI

Dženifer Lopez bila je od 1999. do 2001. u burnoj vezi sa reperom koga prate jezive optužbe i koji je pod istragom federalnih organa u Americi. Poznati muzičar vodio je prilično kontroverzan ljubavni život, gde se kao posebno intrigantan detalj izdvaja to što je preoteo sinu devojku.

Dženifer Lopez je nedavno u dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told" pričala o svojim vezama.

"Bilo je ljudi u mom životu koji su rekli "volim te", a zatim nisu radili stvari koje su bile u skladu sa rečju ljubav. Nije zabavno kada se sa nekim tako postupa. Nikada nisam bila u vezi u kojoj sam bila izložena fizičkom nasilju, hvala Bogu, ali definitivno sam bila maltretirana i bilo je još nekoliko neprijatbih stvari. Grubih. Bez poštovanja", rekla je, a mnogi misle da je pričala o vezi sa Paf Dedijem, a izvor je za Daily mail tvrdio pak drugačije.

U razgovoru za CBS Sunday Morning 2019. Džej Lo je pričala o vezi sa Šonom Kombsom, pa je rekla da je to bio lud, napet period u njenom životu.

"Znate, Pafi i ja smo odrasli u Bronksu. Bio je u muzičkom poslu i postigao je toliko uspeha. Tek sam bila na početku i snimala svoj prvi album kad sam ga upoznala. On mi je u tom trenutku postao neka vrsta mentora. Imali smo neku ludu, burnu vezu koja je završila praskom. Bilo je to definitivno u trenutku, ali osećala sam da je to bilo neophodno. On je trebalo da bude u mom životu tada kako bi me naučio šta treba da znam o muzici, o tome kakav umetnik želim da budem u muzičkoj industriji".

Rekla je kasnije da su raskinuli jer nije mogla da sa njim ima porodičan život kakav je želela. Takođe je tvrdila da ju je varao, rekavši za magazin Vibe 2003. sledeće: "Bio je to prvi put da sam bila sa nekim ko nije veran. Bila sam u toj vezi sa Pafom u kojoj sam plakala, ludela i poludela, stvarno mi je ceo život bacio u vrtlog. Nikad ga nisam uhvatila, ali jednostavno sam znala. Rekao bi da ide u klub na nekoliko sati i onda se te večeri nije vraćao".

Romansu su počeli dok je ona spremala prvi album On The 6, on je pomogao u produkciji tog izdanja.

Oboje bili hapšeni

Džej Lo i Dedi bili su na naslovnim stranama nakon što su uhapšeni 27. decembra 1999. posle pucnjave ispred kluba Times Square na Menhetnu. Njih dvoje su optuženi za posedovanje oružja, iako su optužbe protiv nje kasnije odbačene jer je utvrđeno da nije bila umešana.

Raskinula je sa njim mesec dana pre početka suđenja, kasnije su odbačene i optužbe protiv njega.

Šon Kombs je kasnije više puta na najlepši način pričao o Džej Lo ističući da je ona njegova prijateljica. Dženifer iza sebe ima dva braka, udata je za Bena Afleka i mama je dvoje dece.

