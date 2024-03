"NATERALI SU KEJT DA PRIZNA!" Evo šta se sve dešavalo pre nego što je princeza priznala da ima RAK i zašto je rešila da progovori

Iako je u januaru objavljeno saopštenje u kojem je rečeno da je Kejt Midlton imala operaciju abdomena, koja je bila planirana i da o svom zdravstvenom stanju baš i neće istupati u javnosti jer želi privatnost, dva meseca kasnije celi svet bruji o tome da princeza od Velsa ima rak.

S obzirom na to da je Kejt fotošopirala sliku s decom koja je objavljena na britanski Dan majki, a onda se za to izvinila jer se 'zaigrala', javnost je sve više sumnjala u to da je Kejt dobrog zdravlja.

Očigledno je požurila da sredi fotografiju kako bi je što pre objavila i prekinula priče kako se ne pojavljuje u javnosti jer je bolesna ili jer je princ Vilijam prevario. Ta šuškanja su kružila mesecima, a nakon što je Kejt u petak objavila video u kom je otkrila da joj je dijagnostikovan rak i da je krenula s preventivnim hemoterapijama, izvinjenja su se samo nizala.

Glumica Blejk Lajvli se izvini što se sprdala sa njom, kao i voditelj i komičar Stiven Kolber. Osim njih, društvene mreže su preplavljene komentarima podrške i izvinjenja Kejt.

"Maltretirao sam bolesnu ženu, sramota me je. Treba joj mira", pisali su jedni, ali drugi se s time nisu složili već su zaključili kako znaju razlog zašto smo uopšte saznali da je Kejt bolesna. Tvrde kako su zadnji dani pre nego je princeza objavila da ima rak izgledali haotično jer je morala da smisli šta će reći i na koji način, a onda su došli na ideju da je najbolje da napravi snimak.

"Sad svi napadate nas jer smo teoretičari zavere, a da nismo nagađali, palata se i dalje ne bi oglasila da Kejt ima rak", 'Pritisnuli su Kejt da prizna samo zbog naših priča", tvrde korisnici društvenih mreža.

Tu teoriju potvrdio je i Nik Kaudri, profesor komunikacija i društvene teorije na univerzitetu "London School of Economics".

"Nema sumnje da je zbog beskrajnih nagađanja i ogovaranja na društvenim mrežama objava bila posebno važna kako bi se ta nagađanja okončala", rekao je za AFP.

Iako se kraljevska porodica inače nije oglašavala na razne priče, a bilo ih je itekako, sada su morali direktno da se suoče s onim što ljudi govore o njima putem društvenih medija, smatra profesor.

(Kurir.rs/Story.hr/T.J.)

