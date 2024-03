BIVŠA DEVOJKA ČUVENOG PEVAČA RADILA KAO POSLOVNA PRATNJA ZA NJEGOVOG KOLEGU? Isplivali šok detalji reperove turbulentne prošlosti

Bivša devojka čuvenog pevača pominje se u tužbi protiv repera Paf Dedija što dodatno rasvetljava sukob između njih dvojice. Saznaju se novi detalji o ozloglašenom muzičkom mogulu u čije je kuće u ponedeljak izvršen pretres.

Za sada smo čuli oglašavanje njegovog advokata i videli kako raskošne vile izgledaju nakon racije, dok na površinu dospevaju i kontroverzne priče iz njegove prošlosti, vezane za Džastina Bibera i Ašera. Šta otkrivaju novi detalji iz tužbe koju je 2023. protiv njega podneo muzički producent Rodni Džons?

U tužbi se navodi da je bivša devojka repera Fiftija Senta Dafni Džoj sa kojom ima 11 - godišneg sina, radila kao seksualna radnica za Paf Dedija.

Fifti Sent je nedavno na X mreži, nakon racije u kućama Paf Dedija u Majamiju i Los Anđelesu, napisao: "Sada nije - Didi uradi to, Didi je gotov, oni ne dolaze tek tako osim ako ne postoji slučaj".

Optužbe su izložene u tužbi na 73 stranice koju je podneo Rodni Džons, jedan od bivših producenata Šona Kombsa (pravo ime Paf Dedija) koji tvrdi da ga je Dedi godinu dana zlostavljao, "pipkao i konstantno dodirivao po anusu", bez njegove dozvole.

Kaže da mu je bilo naređeno da vrbuje prostitutke i da ima seks sa njima zbog "zadovoljstva Paf Dedija", predati su sati i sati video materijala kao navodni dokaz ilegalnih aktivnosti Kombsa, u periodu između 2022. i 2023. godine. Tvrdi da su na kućnim zabavama repera bile maloletnice i seksualne radnice i da je video da im je Dedi stavljao drogu u piće.

Prema njegovim rečima, i njega je Paf Dedi protiv kog su podnete tužbe za seksualno nasilje i trgovinu ljudima, drogirao u februaru prošle godine, a onda se probudio go, sa vrtoglavicom i zbunjen u krevetu sa reperom i dve prostitutke, strahujući da je možda bio žrtva silovanja.

Četvoro ljudi koji su radili za Kombsa imalo je zadatak da plaća većinu seksualnih radnica u kešu, ali u jednom eksplozivnom odlomku tužbe Džons tvrdi da su "Jang Majami, Džejd i Dafni Džoj dobijale mesečne naknade da rade kao seksualne radnice gospodina Kombsa", piše Daily mail.

Jang Majami bila je u vezi sa Paf Dedijem, a ovo su svi detalji njegovog kontroverznog ljubavnog života.

Dafni Džoj ima 37 godina, rođena je na Filipinima i glumila je u filmu "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides". Vezu sa Fifti Sentom počela je 2011. Ubrzo nakon rođenja sina, dobili su ponudu da dečak bude zaštitno lice kompanije za dečje slušalice Kidz Safe, za honorar od 700. 000 dolara.

Sukob Paf Dedija i Fifti Senta

Paf Dedi i Fifti Sent u sukobu su godinama, 2006. Fifti sent je objavio pesmu u kojoj kaže da kombs zna ko je 1996. ubio repera Bigija Smolsa (sve o toj priči u odvojenom tekstu).

Kombs je 2010. rekao da je njegov kolega "sra*e puno mržnje", a u decembru prošle godine Fifti Sent je poručio da snima dokumentarac o optužbama za seksualno zlostavljanje protiv Kombsa čiji je advokat poručio da nije bilo opravdanja za demonstaciju sile na imanjima Paf Dedija.

"Prihod od ovog dokumentarca G-Unit Film & Television ide žrtvama seksualnog napada i silovanja", rečeno je.

