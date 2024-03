IZA HARIJEVE DOBRE NAMERE STOJI PAKLENI PLAN MEGAN MARKL? Vilijamova jetrva i ovog puta želi svima da "ZABIBERI ČORBU" (FOTO)

Kraljevski stručnjak tvrdi da je princ Hari pod pritiskom supruge Megan Markl da se pomiri s porodicom, no iz komercijalnih razloga.

Nije tajna da princ Hari već dugo vremena nije u najboljim odnosima s članovima kraljevske porodice. Sad je procurila informacija da je on pod pritiskom supruge Megan Markl da se pomiri s porodicom, no iz komercijalnih razloga, tvrdi kraljevski stručnjak.

foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Otkako su se preselili u Sjedinjene Američke Države, supružnici su se otuđili od kraljevske porodice, ali nastavili su da koriste svoje kraljevske titule za svoj dobrotvorni rad i za svoje angažmane kojima zarađuju novac.

"Hari je pod pritiskom da održi nekakav odnos sa svojom porodicom, makar samo radi zarade. Hari još uvek ima nejasne nade da će mu biti oprošteno i da će mu negde biti ponuđena manja uloga", otkrio je kraljevski stručnjak Tom Kvin za The Mirror.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe, uporedio je odbegli kraljevski par s Edvardom VIII i Volis Simpson, čija je namera da se venčaju izazvala ustavnu krizu koja je prisilila kralja na abdikaciju.

"Nakon što su se venčali u Francuskoj, živeli su u prekrasnoj kući, ali su bili očajnički nesretni", rekao je i dodao: "Čak je i Edvard VIII nakon abdikacije dobio nekoliko manjih uloga. I Hari će toga biti svestan."

foto: AP Ben Stansall

Očekuje se da će vojvoda od Saseksa posetiti Veliku Britaniju u maju i tokom svog putovanja potrudiće se da vidi Vilijama.

foto: Tolga AKMEN / AFP / Profimedia

"Princ Hari učiniće sve što može da pridobije svog brata, princa Vilijama, na svom putovanju u Englesku, ali zna da za to treba vremena. Učiniće sve što može da svom bratu da do znanja da je uz njega i da popravi taj odnos. Zna da neće biti lako. Ne želi ništa više, nego da se vrate na svoj stari odnos. On zna da će trebati vremena i Hari je spreman da se baci na posao jer je odlučan vratiti svoju porodicu i pokaže joj podršku", rekao je izvor za The Mirror.

