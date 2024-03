"EVO KAKO JE VILIJAM ODGOVORIO HARIJU NA PORUKU" Oči celog sveta uprte u ZAVAĐENU BRAĆU, ovakvu reakciju princa niko NIJE OČEKIVAO

Odnos britanskih prinčeva Vilijama i Harija opet je u fokusu javnosti nakon što je Kejt Midlton objavila da ima rak. Hari je navodno poslao poruku podrške svom bratu. Međutim, čini se da od pomirenja nema ništa.

"Hari i Megan bili su u kontaktu s Vilijamom, ali njihova privatna poruka je bila jednostavno saosećanje i nije uključivala nikakav predlog da bi braća trebala da se pomire i puste prošlost da ostane prošlosti ili da bi Hari uskoro trebao da dođe u Ujedinjeno Kraljevstvo", rekao je kraljevski stručnjak Tom Kvin za Mirror.

"Vilijam, koji je i dalje povređen zbog svega što je Hari rekao u prošlosti, odgovorio mu je na poruku, ali tu je poruku pažljivo složila palata i teško da je to topao, neformalni odgovor koji biste očekivali od brata. To je više kao vrsta komunikacije koju biste dobili između dvojice pomalo opreznih diplomata", dodao je.

Hari i Megan navodno nisu znali za dijagnozu princeze od Velsa.

"Nisu imali pojma i saznali su za vest otprilike u isto vreme kad je ostatak sveta saznao. To pokazuje nepopravljivu štetu koju su prouzrokovali. Poverenje je narušeno i kraljevska porodica je OK s tim da se distancira od njih", otkrio je izvor za New York Post.

