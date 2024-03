"HARI JE SINOĆ KONTAKTIRAO BRATA" Cure nove informacije o ZAVAĐENIM PRINČEVIMA, sledi li POMIRENJE nakon Kejtine dijagnoze?

Princ Hari navodno je poslao poruku svom bratu Vilijamu nakon što je njegova supruga Kejt Midlton objavila da ima rak, piše Mirror.

"Hari je sinoć kontaktirao svog brata. Bilo je nekih tekstualnih poruka, nekih razmena, a činjenica da se to dogodilo pokazuje da bi sada moglo da dođe do odmrzavanja i malo maslinove grančice između dve porodice. I mislim, zar ne bi bilo lepo kad bi se Hari jednostavno izvinio? Ovo je vreme kada morate da ostavite svu tu zlu krv iza sebe i okupite se kao porodica. Ketrinina dijagnoza je sve stavila u perspektivu, gluposti oko kojih su se svađali čine se tako uzaludnim", rekla je kraljevska komentatorka Sara Lois Robertson za GB News.

Nedavno je procurila informacija da Hari i njegova supruga Megan Markl nisu znali za dijagnozu princeze od Velsa.

"Nisu imali pojma i saznali su za vest otprilike u isto vreme kad je ostatak sveta saznao. To pokazuje nepopravljivu štetu koju su prouzrokovali. Poverenje je narušeno i kraljevska porodica je OK s tim da se distancira od njih", otkrio je izvor za New York Post.

