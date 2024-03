HARI OČAJNIČKI ŽELI DA SE VIDI SA VILIJAMOM ZBOG JEDNE STVARI: Otkriveno šta princ NAMERAVA da uradi po dolasku u Veliku Britaniju

Očekuje se da će princ Hari posetiti Veliku Britaniju u maju i tokom svog putovanja potrudiće se da vidi svog brata Vilijama.

Već i ptice na granama znaju da prinčevi Vilijam i Hari nisu u najboljim odnosima, a sad je procurila informacija da se Hari očajnički nada da će pridobiti svog brata na svom sledećem putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Očekuje se da će vojvoda od Saseksa posetiti Veliku Britaniju u maju i tokom svog putovanja potrudiće se da vidi Vilijama.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Princ Hari učiniće sve što može da pridobije svog brata, princa Vilijama, na svom putovanju u Englesku, ali zna da za to treba vremena. Učiniće sve što može da svom bratu da do znanja da je uz njega i da popravi taj odnos. Zna da neće biti lako. Ne želi ništa više, nego da se vrate na svoj stari odnos. On zna da će trebati vremena i Hari je spreman baciti se na posao jer je odlučan da vrati svoju porodicu i pokaže joj podršku", rekao je izvor za The Mirror.

foto: Tolga AKMEN / AFP / Profimedia

Nakon što je Kejt Midlton objavila da ima rak, Hari želi da ponudi svoju podršku kraljevskoj porodici, a to podrazumeva i susret s njegovim starijim bratom. Međutim, kraljevski stručnjak veruje da bi taj susret trajao kratko kako bi dva brata mogla izbeći teške razgovore.

( Kurir.rs / Mirror / Insider.hr / T.B.)

