SNIMANJE FILMA NA KOJE JE UŠETAO ĐAVO LIČNO: Glavnom glumcu se UBIO SIN, grom u udario u NJEGOV AVION, a glumica VIDELA PAKAO

Natprirodni horor film "The First Omen" koji će debitovati 5. aprila je šesti u nizu franšize "Omen" ujedno je priča koja prati događaje pre prvog filma koji je objavljen 1976. godine. Trejler za film privukao je veliku pažnju jer je stilski film osmišljen kao ostvarenja iz sedamdesetih, a najava priče je prikazana kao premotavanje trake unazad.

Snimanje filma "The Omen" je proglašeno za "najukletiju produkciju" zbog bizarnih i nesvakidašnjih događaja koji su se odvijali.

Krajem leta 1975., počela je produkcija jednog od najpoznatijih horror filmova u istoriji. Zastrašujuća priča o dolasku Antihrista i neizbežnog kraj vremena, “Predskazanje” nastala je nakon uspeha “Egzorociste”, zastrašujuće adaptacije koja je zauvek promenila pejzaž popularnog filmskog žanra.

“Egzorcista” i dan-danas se rangira kao jedan od najuspješnijih horor filmova svih vremena, sa zaradom od preko 232 miliona dolara. Takođe je zaradio neverovatnih 10 nominacija za Oskara, uključujući najbolji film, najbolju glumicu, najboljeg glumca, najbolju sporednu glumicu i najbolju režiju. Sa ovakvim uspehom, činilo se da će “The Omen” biti siguran hit; producent Harvi Bernhard računao je da će i “Predskazanje” pogoditi komercijalni uspeh. Međutim, ono što možda nije očekivao je čudan sled događaja koji će se nizati i zbog čega će njegovo ostvarenje dobiti neslavni epitet jedne od najprokletijih produkcija u istoriji filma.

Čak i kada je “Omen” bio samo ideja koja je lebdela po holivudskim kancelarijama, Bernhard je dobio ozbiljno upozorenje. Prema Los Anđeles Tajmsu, izvršni direktor oglašavanja Bob Manger prišao mu je sa idejom koja uključuje Antihrista. Manger je ideju, ali ga je upozorio. Bernhard je rekao: "Upozorio nas je da misli da đavo ne želi da snimimo film".

U kasnijim intervjuima, i Manger i Bernhard pričali su kako su predvideli da će se nešto jako loše desiti. Manger se priseća svojih reči upozorenja: „Rekao sam, 'Ako snimite ovaj film, imaćete nekih problema. Ako je đavolje najveće oružje da bude nevidljiv, a vi želite da uradite nešto što će učiniti da ga milioni vide, on neće želeti da se to desi.“ Bernhard se priseća: „Đavo je bio zaposlen i nije želeo da se taj film snimi.“

Problemi su počeli pre nego što je film uopšte krenuo sa produkcijom. Sve je počelo samoubistvom sina glavnog glumca Gregorija Peka, koji je pucao sebi u glavu u junu 1975. godine, dva meseca pre početka snimanja. Kada je Pek doleteo u London zbog uloge, njegov avion je udario grom. Nekoliko nedelja kasnije, izvršni direktor Mark Nojfeld se ukrcao na let iz Los Anđelesa. Njegov avion je takođe udario grom, a on je to iskustvo opisao kao „najtežih pet minuta koje je ikad doživeo“.

Ipak, produkcija “Predskazanja” se nastavila. Bernhard, prepadnut, počeo je da nosi krstić oko vrata na setu. U jednom trenutku, tim je angažovao mali avion za snimanje iz vazduh. Kako se navodi, avion se srušio pri poletanju, pri čemu su svi u njemu poginuli. Činilo se da su još zlokobnije okolnosti mučile produkciju. Nojfeld, čiji je avion već udario grom, boravio je u londonskom Hiltonu sa suprugom. Zgradu je bombardovala Irska republikanska armija u septembru te godine.

Kako je snimanje odmicalo, tako su se odvijale i katastrofe. Jedna posebno zastrašujuća scena u zoološkom vrtu imala je grupu divljih pavijana koji su burno reagovali na Demijenovo prisustvo. Prema rečima reditelja Ričarda Donera, Damijenova majka, koju igra glumica Li Remik, bila je opravdano preplašena dok je snimala ovaj deo filma. Radi bezbednosti glumaca i ekipe, doveden je trener životinja da se pozabavi babunima koji su bili uključeni u scenu. „Ubijen je dan nakon što smo tamo snimali“, priseća se Bernhard. "Ubio ga je tigar. Uhvatio ga je za glavu i odmah ubio."

Čak i nakon što je film završen, činilo se da kletva živi, prateći one koji su u nju uključeni i nanose im neopisivu tragediju. Prvobitno izdanje filma bilo je očigledan izbor: 6. juna 1976. ili 6.6.76. U avgustu te godine, genije za specijalne efekte po imenu Džon Ričardson doživeo je strašnu saobraćajnu nesreću. Bio je u Holandiji, radeći na filmu “A Bridge Too Far” Ričarda Atenboroa. Ričardson je izveo posebno jezivu scenu obezglavljivanja u filmu “Omen”. Ričardson je preživeo saobraćajnu nesreću u Holandiji, ali njegova saputnica, pomoćnica Liz Mur, nije bila te sreće. Bila je obezglavljena. Prema lokalnim izveštajima, znak u blizini pokazivao je udaljenost do obližnjeg grada: „Ommen, 66,6 km“.

Jedan od kaskadera u filmu, Alf Džoint, takođe je radio na “A Bridge Too Far”. On je završio u bolnici nakon što je jedan od njegovih vratolomija pošla po zlu. U jednoj sekvenci, jednostavno je trebalo da skoči sa krova na vazdušni jastuk, ali se činilo da je pao, naglo i čudno. Kada se probudio u bolnici, tvrdio je da ga je nešto gurnulo.

A šta se desilo sa Harvijem Stivensom, mladićem koji je glumio Demijena? Čini se da je potpuno nestao. Davne 2001. godine, AMC je premijerno prikazao 90-minutni dokumentarac pod nazivom The Omen Legacy. Dokumentarac je bio sačinjen od priča o filmu i snimanju filma I intervjua sa originalnom glumačkom ekipom. Harvija nigde nije bilo. „Video sam ga pre devet godina“, rekao je tada Bernhard. "Bio je zgodan i divan dečak. Bio je visok i prilično lep. To je bila jedina slika koju je ikada napravio." Kevin Berns, izvršni producent dokumentarca, čak je otišao toliko daleko da je angažovao privatnog detektiva da dođe do bivšeg glumca. "Zaista smo pokušali da ga pronađemo."

Harvi Stivens nije nestao. U stvari, vratio se glumi 2006. godine, imao je malu ulogu u rimejku filma “Omen”, u kojem su glumile Džulija Stajls i Liv Šrajber, a objavljen je 6.6.2006.

