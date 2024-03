LJUBOMORA BUDUĆEG KRALJA SVE ZATROVALA Isplivali TAJNI SNIMCI iz detinjstva Harija i Vilijama! Od malih nogu bili ljuti rivali

Iako se mnogi nadaju pomirenju Vilijama i Harija, snimci iz detinjstva jasno pokazuju da njihov odnos i pre skandala nije bio idealan.

Nakon što se saznalo da Kejt Midlton ima kancer, princ Hari i Megan Markl su je među prvima kontaktirali iako su loše vesti saznali iz medija. Još uvek nije poznato da li je u pitanju običan ili video poziv, a prema rečima izvora, Saseksovi su poželeli Kejt da "brzo ozdravi i da bude zdrava". "Nadamo se da će uspeti da kroz to prođu što privatnije, kako su i želeli", navodno su njihove reči.

foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Nakon brojnih svađa, ovo je prvi put da su ostvarili kontakt, a mnogi su pozdravili postupak Harija i Megan i to što su skandale ostavili po strani. Ipak, njihova, kako se čini, obnovljena komunikacija, još uvek ne daje naznake da je pomirenje moguće.

Hari bi trebalo da se pojavi u Britaniji na službi u katedrali Svetog Pavla povodom obeležavanja 10. godišnjice Invictus Games, čiji je pokrovitelj, a kraljevski stručnjaci skeptični su povodom pomirenja ostrašćene braće.

Kako su pisali strani mediji, vest da Kejt ima rak, teško je pala Hariju koji je u prošlosti bio veoma vezan za nju, i koju je, po sopstvenom priznanju, gledao kao sestru.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Ipak, i pored novonastale situacije u kojoj je najprirodnije spustiti gard, čini se da do toga neće doći osim ukoliko se Vilijam i Kejt ne izvine.

"On želi da se pomiri sa svojim bratom da bi njihova deca mogla da imaju neki vid odnosa, ali on i Megan i dalje misle da je od Vilijama i Kejt prvo treba da stigne ponizno izvinjenje", objašnjava kraljevski biograf Tom Kvin, prenosi Glossy.rs.

foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

Kvin dodaje da Hari želi da njegova deca, princ Arči i princeza Lilibet, izgrade vezu sa svojim rođacima, prinčevima Džordžom i Luijem i princezom Šarlot, i navodno mu teško pada što ga ni sam nema.

"Hari je pričao s prijateljima o tome kako je tužan što nema bliži odnos sa svojim bratancima i bratanicom, ali ga još više rastužuje to što Lilibet i Arči nemaju nikakvu vezu sa Džordžom, Šarlot i Luijem", napominje Kvin.

foto: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Da bi se to desilo, Hari navodno želi izvinjenje koje neće dobiti. "On je nagovestio da je spreman da oprosti ako dobije izvinjenje od svoje porodice, ali to se jednostavno neće desiti", ističe Kvin.

Mnogi su mišljenja da je ovo pogrešan trenutak da traži izvinjenje, no ima i onih koji smatraju da bi i Hari trebalo da se izvini za neke stvari koje je otkrio javnosti.

foto: Printscreen/Youtube/CBS

Međutim, nakon što je, prema mišljenju javnosti, Vilijam "bacio pod točkove Kejt" kada je otkriveno da je fotografija za Dan majki fotošopirana, ne učinivši ništa da smanji pritisak sa supruge, zbog čega je na kraju morala da se oglasi i prizna veoma intimnu stvar, protivno svojoj volji, da boluje od kancera, dobar deo javnosti je prećutno prešao na Harijevu stranu uperivši prstom na "sebičluk budućeg kralja".

foto: Printscreen Instagram

Sve to vratilo je u fokus i staru priču kada su, pre nekoliko meseci, snimci iz detinjstva prinčeva ugledali svetlo dana.

Rivalstvo od najranijih dana

Njihovo rivalstvo bilo je vidljivo još u ranim godinama. Tako se na jednom snimku vidi trenutak kada Vilijam odbija da pomazi ljubimca, zeca, sve dok ga Dajana nije dala Hariju. U tom trenutku u pozadini se moglo čuti kako Vilijam ljubomorno viče: "Mogu li ja da ga držim? Mogu li ja da ga držim? Mogu li? Da li mogu?".

Na drugom snimku se vidi Dajana koja šeta vrtom i nosi Harija, da bi se obratila Vilijamu i zapretila mu da će se "samo njegov brat zabaviti" ako je ne posluša i ne dođe. Budući kralj veoma je burno reagovao, i odmah pritrčao, vičući sve vreme: "Ne, ne, ne, ne...".

Zanimljiv je i snimak iz 1987. kada je porodica bila na odmoru na Majorci. Hari je u jednom trenutku držao malog psa, a Vilijam je i tada prišao i praktično mu ga "oteo" iz ruku.

Naravno, komentari na snimke nisu izostali. Dok jedni smatraju da je ovo potpuno normalno kada su deca mala, drugi su mišljenja da je ipak jasno da je Vilijamu sve bilo podređeno, te da je sa tim navikama nastavio kroz život, kao i da nema problem da se kola slome na jednoj osobi, sve dok to nije on, čak i ako je reč o njegovoj rođenoj supruzi i majci njegove dece.

Naravno, sve ovo su samo terije i komentari koji kruže mrežama, a pravu istinu znaju samo Vilijam i Hari. No, ne možemo da vas ne pitamo, šta vi mislite, da li su snimci iz detinjstva pokazali pravu stranu Vilijama čak i pre nego što je odrastao?

