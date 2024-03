SLAVNA REPERKA PRENOSILA DROGU ZA MUZIČKOG MOGULA Svima se predstavljali kao "običan par", a iza zatvorenih vrata - BLUD I RAZVRAT

Saznaju se brojni detalji iz tužbe koju je protiv Paf Dedija prošle godine podneo muzički producent Rodni Džons. Među tim detaljima nalaze se i oni koji se tiču reperke Jang Majami koja je bila u vezi sa Šonom Kombsom (Paf Dedi). Ma koliko da je ta veza do sada za javnost bila kontroverzna, nova saznanja su odjeknula kao veliki šok.

U tužbi se navodi da je Jang Majami radila kao prostitutka za Paf Dedija, kao i da je prenosila ružičasti kokain za hip hopera, piše Daily mail.

foto: Printscreen/Instagram

Da su njih dvoje u vezi prvi put se pisalo 2012. a u junu 2022. oni su to i potvrdili. Bili su dosta konfuzni o statusu svog odnosa, a ona je u aprilu 2023. rekla da su raskinuli.

Prema tužbi Rodnija Džonsa, Jang Majami je primala mesečnu novčanu nadoknadu radeći za Paf Dedija kao seksualna radnica. U sudskim dokumentima piše da su i Dafni Džoj i Džejd Rejmi takođe radile kao prostitutke za poznatog repera.

U tužbi se navodi da je Jang Majami u aprilu 2023. donela ružičasti kokain na festival Water Music u Virdžiniji jer je Paf Dedi to tražio, a njegov saradnik Brendon Pol je to zaboravio. Pol je nedavno uhapšen nakon što je zaustavljen privatni avion repera u Majamiju, u avionu je pronađena droga. Sumnja se da je ovaj muškarac radio kao mula za muzičkog mogula, piše Page six.

foto: Facebook

Džons tvrdi da je video kako Kombs uzima kokain u gaderoberu, a kako je tražio ružičastu drogu, njegova saradnica Kristina Koram pozvala je Jang Majami koja je stigla privatnim avionom iz Majamija i donela narkotike.

Ružičasti kokain smatra se "luksuznom" drogom i jedan gram se prodaje za oko 100 dolara, dok obični kokain obično košta oko 60 dolara, piše Daily mail. Prvi put je otkrivena u martu 2023. U pitanju je sintetička psihoaktivna supstanca (2C-B) sa teškim efektima halucinacija.

Rodni Džons tužio je Paf Dedija za seksualno uznemiravanje i trgovinu ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Četiri žene tužile su ga seksualno nasilje, pevačica Kejsi odustala je od tužbe, nisu poznati detalji nagodbe. U ponedeljak su federalni agenti izvršili pretres njegovih kuća u Majamiju i Njujorku, advokat repera koji nije uhapšen, rekao je da je spovedena demonstacija sile bez opravdanja.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

