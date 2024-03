MNOGI GA NE BI PREPOZNALI! Slavni glumac (94) viđen sa 30 godina mlađom suprugom prvi put u javnosti posle 2 decenije (FOTO)

Džin Hekman (94) i njegova supruga Betsi Arakava (62) snimljeni su zajedno u javnosti prvi put nakon 20 godina.

Fotografi su ih snimili u gradu Santa Fe u Novom Meksiku dok su izlazili iz restorana. Glumac je u jednoj ruci držao štap, a drugom se držao za svoju suprugu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumac je u januaru napunio 94 godine, a sada se pojavio u kariranoj košulji sa sivim puloverom preko, zelenim pantalonama i crnim patikama. Kosu je prekrio kačketom i lice mu je bilo uredno obrijano.

Par je delovao dobro raspoložen, a Hekman se pre večere počastio kafom i pitom od jabuke iz obližnje radnje, prenosi Daily Mail. U braku su od 1991. godine.

Glumac se nakon odlaska u penziju retko pojavljuje u javnosti.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njegova poslednja filmska uloga bila je u komediji "Welcome To Mooseport" iz 2004., uz Kristin Baranski. 7. jula 2004. Hekman je dao intervju Lariju Kingu u kom je rekao da nema u planu nove filmske projekte i da veruje da je njegova glumačka karijera gotova. Godinama kasnije potvrdio je svoju penziju dok je 2008. promovisao svoj treći roman "Escape From Andersonville".

Godine 2011. novinari GQ-ja su ga pitali bi li snimio još jedan film, na šta je Hekman odgovorio: "Kad bih to mogao da snimim u sopstvenoj kući, možda, da me niko ne ometa, eventualno da je oko mene osoba ili dve."

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Karijeru započeo pre 70 godina

Hekman je započeo svoju glumačku karijeru pre 70 godina, kada se pridružio Pasadena Plejhausu. 1971. godine osvojio je Oskara za najboljeg glumca za ulogu njujorškog detektiva Džimija Popaja Dojla u Francuskoj vezi. 1978. glumio je Leksa Lutora u Supermenu.

Devedesete su mu donele drugog Oskara, nagrađen je za najboljeg sporednog glumca za ulogu sadističkog šerifa Bila Dageta u filmu Unforgiven iz 1992. godine.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Zaokružio je tu deceniju glumeći u Narrow Margin (1990), Geronimo: An American Legend (1993), The Firm (1993), The Chamber (1996), Wyatt Earp (1994), The Quick And The Dead (1995), Crimson Tide (1995), Get Shorty (1995,) Absolute Power (1997), The Birdcage (1996) i Enemy Of The State (1998).

Bio je aktivan i u ranim 2000-ima s ulogama u Behind Enemy Lines (2001), Heist (2001), Runaway Jury (2003) te je tad čak osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca.

(Kurir.rs/Index/T.J.)

