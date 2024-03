LEGENDA: Kuća Boba Marlija pretvorena u muzej, a tu je i mauzolej! Turisti se izuvaju u znak poštovanja prema kralju rege muzike

Kralj rege muzike Bob Marli (pravo ime Robert Nesta Marli), koji je preminuo 11. maja 1981. u 36. godini, živi kroz muziku koju je stvarao.

Njegova rodna kuća, u kojoj je stanovao do 13. godine, kao i dom u koji se kasnije preselio, a koji je danas muzej, najposećenije su lokacije Jamajke.

U to su se uverili turisti iz Srbije koji su obišli ove komplekse u oblasti Najn Majl na Karipskom moru, a koji su Kuriru preneli svoje utiske. Za ulazak u Marlijev rodni dom potrebno je izdvojiti 30 dolara, dok je cena ulaznice za muzej 25 dolara. Oba lokaliteta su u porodičnom vlasništvu.

U februaru i martu oživljavaju proslave Rege meseca, koje se poklapaju s rođendanom tvorca hita "One Love", "No Woman, No Cry","Could You Be Loved"... - Bob je živeo u ovoj kućici do svoje 13. godine s majkom, nakon čega su se preselili u glavni grad Kingston. Bio je živahno i veselo dete. Inspiracija za mnoge njegove pesme potekla je upravo iz njegovih sećanja na detinjstvo.

Ovde je nastao hit "One Love". Ovo je njegov kameni jastuk, na koji je polagao glavu kad je tražio inspiraciju. Bobov otac je bio belac s Jamajke, zapravo Englez. Kada se Bob rodio, majka je imala 18, a otac čak 64 godine - ispričao je lokalni meštanin, što je nama preneo jedan od turista iz Srbije koji su posetili dom čuvenog muzičara.

Na imanju se nalaze dva mauzoleja.

U jednom počiva majka Boba Marlija Sedale Buker, koju su zvali Mama Marli. Njena grobnica je sama u mauzoleju, a u drugom se nalaze grobovi Boba Marlija i njegovog brata Entonija Bukera.

Tu su izložene i njegove zlatne i platinaste ploče, kao i fotografije. S muzičarem je sahranjena i njegova voljena gitara "gibson Les pol", fudbalska lopta i pupoljak marihuane od 10 grama. Pre ulaska u mauzolej od turista se traži da se izuju, u znak poštovanja prema umetniku.

Sto kilometara od njegove rodne kuće nalazi se i kuća u kojoj je živeo do smrti. Ona je pretvorena u muzej i tu se nalaze sve lične stvari koje je koristio: muzički instrumenti, garderoba, članci iz novina, njegov automobil, fotografije.

Ponosni smo na našu zvezdu, koja je prerano otišla da sija na nebu. Kad se 1977. povredio igrajući fudbal, otkriven mu je maligni tumor na nožnom palcu. Preporučena mu je amputacija, što je on odbio zbog verskih razloga. Znate, mislio je, podeljeno telo, podeljen duh.

Tumor se proširio na krucijalne organe, što je i dovelo do prevremene smrti. Želeo je da poslednje dane provede na Jamajki, ali preminuo je na putu od Nemačke do Majamija - objasnio je vodič.

