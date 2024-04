EVO KAKO IZGLEDA MAJKA NAŠEG POZNATOG GLUMCA: Ona mu je velika podrška, a da nije bilo nje Marko ne bi zavoleo glumu (FOTO)

Još kao dete Marko je pokazao da voli scenu, a ljubav prema ovom zanimanju probudila se, jer ga je ona vodila često u pozorište

Glumac Marko Vasiljević predstavio se domaćoj publici kroz niz maestralno odgiranih uloga u domaćim serijama, a mnogi su ga zavoleli kroz lik Stevana Jakovljevića, profesora biologije i učesnika Velikog rata u filmu "Zaspanka za vojnika", Predraga Gage Antonijevića.

Ipak, to nije jedina njegova uloga koja ga je učinila veoma zanimljivim među domaćom publikom. U seriji "Tajna vinove loze" Marko igra sina Slobode Mićalović, a njegovu pravu majku retko kada imamo prilike da vidimo s njim u javnosti.

Iako je poprilično popularan, Marko retko kada želi da o svom privatnom životu govori u javnosti. Ipak, bilo je trenutaka kada je s ponosom pokazao svoju porodicu i otkrio ko mu je tokom života bio najveća podrška.

- Ove dve prelepe dame su uvek bile tu za mene, pružajući mi neizmernu ljubav, a ne tražeći ništa za uzvrat. Hvala vam... Tetka Bilja i mama Ljilja - napisao je posle premijere "Zaspanke za vojnika".

Marko je tada otkrio da je u privatnom životu jako vezan za svoju majku Ljiljanu, koja ga je podrila od samih glumačkih početaka.

On je jednom prilikom za Kurir otkrio da je upravo ona zaslužna za to što je on danas to što jeste.

- Majka je kriva što sam se "zarazio". Bavila se recitovanjem i ona me je upisala u rodnom Vrbasu na dramsku sekciju. Oduvek sam znao da je to posao za mene. Primljen sam iz prvog puta na glumu u Novom Sadu u klasi Jasne Đuričić. Nije mi tada bilo važno ko prima klasu. Znao sam samo da ne želim da se selim za Beograd. Kasnije sam shvatio da je vrlo bitno kod kojeg si profesora - rekao je ranije za "Kurir" Marko.

Ovaj skromni dečko poreklom je iz Vrbasa, ima 32 godine, a mnogi kažu da je pred njim velika i blistava karijera, koja u poslednjih nekoliko godina ide samo uzlaznom putanjom.

(Kurir.rs/Glossy/T.J.)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac