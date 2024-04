HARI PODRŽAVA BIZNIS SVOJE SUPRUGE, A ZAPRAVO SE "IZNUTRA JEDE": Megan će zaraditi MILIONE, a princa "bode oči" samo jedna stvar

Megan Markl nedavno je pokrenula lajfstajl brend American Riviera Orchard koji će prodavati brdo stvari, od kozmetike do kućnih potrepština. Iako princ Hari u potpunosti podržava novi biznis svoje supruge, navodno mu je neprijatno zbog jedne stvari.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Hari misli da je novi brend sjajna ideja jer je to Meganina ideja - on je još uvek toliko zaljubljen da ona ne može pogrešiti u njegovim očima. Ali moramo imati na umu da je odrastao u porodici koja bi s prezirom gledala na ovu vrstu komercijalnog poslovanja, tako da je Hariju delimično neprijatno, zbog čega je malo verovatno da ćemo videti Harija kako lično peče kolače ili demonstrira kuhinjski pribor", ispričao je kraljevski stručnjak Tom Kvin za The Mirror.

foto: Printscreen/Netfliks

Očekuje se da će vojvotkinja od Saseksa zaraditi milione dolara od svog novog brenda, a Tom Kvin ranije je otkrio da se to palati ne sviđa.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Palata je odustala od mišljenja da će se Megan i Hari smiriti i ponašati kako treba. Novi brend neće biti iznenađenje, a razgovarao sam s ljudima koji su iznenađeni što se ovako nešto nije dogodilo ranije. Megan je iskalkulisala da misterija oko zdravlja Kejt Midlton i bolest kralja Čarlsa znače da se kraljevskoj porodici posvećuje više pažnje nego inače i da bi ona mogla imati koristi od te pažnje", rekao je između ostalog za The Mirror.

( Kurir.rs / Mirror / Insider.hr / T. B )

Bonus video:

03:38 Pogledajte zbog čega je lanac hotela Mona Plaza postao prepoznatljiv brend