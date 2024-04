SLAVNA MANEKENKA OSTAVILA SUPRUGA I OTELA MUŽA SESTRI BLIZNAKINJI, JOŠ SE I UDALA ZA NJEGA: Neviđena izdaja uništila lepu plavušu

Italijan Vitorio Asaf ovih dana postao je glavna zvezda tabloida širom sveta. Naime, on je 65-godišnjak koji je uhvaćen u strasnom poljupcu sa mladom, 21-godišnom lepoticom i manekenkom Ejoki Li Simons. Preduzetnik i ugostitelj je i pre romanse sa njom bio sklon mlađim damama, pa se tako prošle godine zabavljao sa 24-godišnjom manekenkom Nijom Gatbel.

No, pre avantura sa Ejoki i Nijom, Vitorio je zapravo bio ozbiljan porodičan čovek. On je do 2021. bio u braku sa bivšom švedskom manekenkom Šarlot Bonstrom, a bili su zajedno više od dve decenije i imaju dvoje dece - ćerku Valentinu i sina Vitorija juniora.

Lepa 53-godišnja Šarlot te 2021. ostavila je Vitorija iz vedra neba, i to zbog drugog muškarca - Tjerija Žilijea (64), osnivača luksuznog brenda "Zadig & Voltaire". Da sve bude bizarnije, Tjeri je bio njen zet, odnosno muž njene sestre Sesilije, i to identične bliznakinje!

Žilije i Šarlot počeli su aferu u martu 2020, a mediji su preneli da je Sesilija to vrlo brzo saznala, ostavši slomljenog srca. Ona se nije javno oglašavala po ovom bolnom pitanju, ali je na svom Instagram nalogu podelila vrlo simptomatičnu objavu.

"Tražite tri stvari u osobi - inteligenciju, energiju i integritet. A ako nemaju poslednju, prve dve ni ne razmatrajte", citat je koji je Sesilija podelila, označivši pritom svoju sestru i sada već bivšeg supruga.

Ipak, za aferu se u javnosti saznalo tek godinu dana kasnije, kada je obelodanjen Šarlotin i Vitoriov razvod, a glasine o preljubi potvrdio je sam biznismen."Ona želi da se ponovo uda. Udaće se za Tjerija Žilijea, bivšeg muža svoje sestre", rekao je Asaf.

"Ova afera je slomila Sesilijino srce. Jadna žena, izdali su je i njen muž i njena sestra bliznakinja", ispričao je tada izvor za "Page Six".

"Ne znam kako će to funkcionisati. Čovek bi pomislio da u blizini ima drugih muškaraca osim muža vaše sestre bliznakinje", dodao je on i rekao da ne veruje da se sestre ikada pomiriti.

Inače, još jedan od izvora bliskih Šarloti istakao je da je ona počela da se u tajnosti viđa sa drugim muškarcima, zbog činjenice da ju je Asaf varao sa različitim modelima. No, na kraju je završila u zagrljaju svog zeta, a romansa je emotivno "uništila" njenu rođenu sestru, ali joj je napravila i puno problema u karijeri.

Naime, Sesilija je kreativni direktor, ali i duša i srce brenda "Zadig&Voltaire", a kako je njen suprug bio vlasnik, jasno je da je zajedničko poslovanje bilo neverovatno otežano. Ona se na kraju prošle godine povukla sa svih funkcija, u januaru 2024. predstavivši svoju poslednju kolekciju za ovu modnu kuću.

Inače, Šarlot i Sesilija su pre ovoga bile veoma bliske, o čemu su svedočile i brojne zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Više nisu u kontaktu, a čak se ne prate ni na Instagramu, a Šarlotina i Tjerova dalja sudbina kao para nije poznata javnosti.

