ZAŠTO MELANIJA UPORNO NE DA TRAMPU RUKU U JAVNOSTI: Bivša prva dama prava LEDENA KRALJICA, a evo šta se krije iza svega (VIDEO)

Supruga bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, Melanija Tramp, ili nije očekivala ili je izbegavala poziv svog supruga da se drže za ruke tokom njihovog zajedničkog pojavljivanja na jednom događaju, tvrdi stručnjak za govor tela za britanski Mirror.

Bivši američki predsednik stigao je u pratnji supruge na događaj koji su organizovali milijarder Džon Polson i njegova verenica Alina de Almeida u njihovom domu u Palm Biču na Floridi.

Stručnjakinja za govor tela Džudi Džejms komentarisala je bivši predsednički par i sugerirala da Melanija izgleda poput "doterane biljke", dok je Tramp podseća na "korov koji obično raste uz put".

"Da je Melanija biljka, bila bi poput biljke iz topiary parka - doterana, manikirana i bez ijednog pokreta, izraza lica i kose koja stoji na svom mestu. Njen suprug bi ipak bio više poput korova: dominantan, razbarušen i teško ga je maknuti nakon što se negde ukoreni", komentarisala je Džudi Džejms za Mirror.

Stručnjakinja je takođe zapazila kontrast kad je u pitanju njihov govor tela. Primetila je, kako kaže, neke "nezgodne trenutke" kojih je "uvek bilo" kad su njih dvoje u pitanju.

"Tramp voli da joj šapuće na uho i čini se da ceni to njihovo neobično razmenjivanje nežnosti, dok Melanija, s druge strane, više drži do elegancije, te će čak i odbiti Trampovu pruženu ruku, kao što smo to i u prošlosti često viđali", dodala je.

Primetila je i da je Tramp ponovo tražio Melaniju da ga uhvati za ruku, na šta je ona, čini se, odgovorila s malim zakašnjenjem. "Melanija se smeši i pozira poput prve dame s gostima, dok se Tramp naginje preko njih i pokušava da se našali", objašnjava stručnjakinja za govor tela.

"Prilikom Melanijinog dolaska, njen izraz lica izgleda prilično besno, a kad joj je Donald pružio ruku kako bi uhvatio njenu, što izgleda kao naglašen gest ‘najave‘, njena ruka je u džepu, te mu je pruža s odlaganjem. To sugeriše da ili nije očekivala držanje za ruku koje je usledilo ili ga možda radije izbegava", dodaje ona.

