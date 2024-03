OVAKO SE MELANIJA OSVETILA TRAMPU ZA JAVNU PRELJUBU Varao je sa glumicom iz filmova za odrasle a onda je ona skovala PAKLENI PLAN

Brak Melanije i Donalda Trampa traje od 2005. godine i preživeo je brojne skandale među kojima je i njegova afera sa zvezdom filmova za odrasle Stormi Danijels. Ta kontroverzna veza počela je godinu dana nakon venčanja poznatog para, dok je bivša slovenačka manekenka bila u drugom stanju. Bivši portparol Bele kuće Stefani Grejem rekla je autorki knjige "American Woman: Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" Kejti Rodžers kako je Melanija reagovala na izdaju svog muža.

foto: AP/Alex Brandon

Prema njenim rečima, Melanija Tramp je namerno u jeku tog skandala, koji je buknuo mnogo godina kasnije, nakon što je Donald Tramp postao predsednik Amerike, odustala da ga prati na službenom putovanju u inostranstvo.

“Mislim da je bila ljuta na Trampa i htela je da bude malo ponižen time što ga ona nije pratila", rekla je Stefani Grejem.

foto: GIORGIO VIERA / AFP / Profimedia

U knjizi se navodi da je Melanija Tramo skrivala svoja prava osećanja dok se iza kulisa odigravala drama.

"Prva dama je htela da prense svoj bes predsedniku", dodala je Grejem. Predstavnik Melanije Tramp za štampu nije želeo da komentariše ovakve navode za Pages six.

foto: Profimedia / Mega

Danijels (44) je prethodno optužila Donalda Trampa (77) da joj je platio 130.000 dolara u tajnosti uoči američkih predsedničkih izbora 2016. kako ne bi otkrivala detalje o njihovoj aferi.

Stormi Danijel je bila ta koja je ispričala da je Tramp varao suprugu godinu dana nakon njihovog venčanja. Advokat organizacije Tramp Majkl Koen navodno je dogovorio novčanu nagodbu sa glumicom iz filmova za odrasle.

foto: Profimedia

Donald je od tada odbacio te optužbe kao "zamenu za iznudu", ali je Koen (57) 2018. priznao krivicu za kršenje federalnih zakona o kampanji i osuđen je na tri godine saveznog zatvora, navodi Page six.

Melanije Tramp tokom prethodne godine dugo nije bilo u javnosti, ali izvori trvde da je uz supruga i da će ga podržavati tokom njegove predsedničke kampanje za izbore 2024. kao i da je spremna da ponovo preuzme funkciju prve dame kako bi "ostavila trag u istoriji.

Melanija i Donald Tramp imaju sina Barona Trampa (17).

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

