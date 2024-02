HARIJU PRETI DEPORTACIJA IZ SAD?! Oglasio se Tramp i poslao preteću poruku princu: "Neću ja njega da štitim, IZDAO JE KRALJICU!"

Čini se da Donald Tramp preti princu Hariju deportacijom i izjavio je da ga „neće štititi“ kao Džo Bajden.

Neposredno pre nego što se obratio prepunoj kući konzervativaca koji su ga satima čekali na konferenciji CPAC u Vašingtonu, bivši predsednik je nagoveštavao da bi, ako bude ponovo izabran, mogao da deportuje vojvodu od Saseksa.

foto: AP/Andrew Harnik, AP/Evan Vucci

Njegove primedbe su iznete 24 sata nakon što se princ Hari pojavio na sudu da odgovori na pitanja da li je pogrešno predstavio svoju upotrebu droge, što je priznao u svojoj knjizi "Spare", u svojim imigracionim dokumentima u SAD. Heritidž fondacija je podnela tužbu protiv Bajdenovog odeljenja za unutrašnju bezbednost.

Oni tvrde da se dokaz o prethodnoj upotrebi droge može koristiti, prema zakonu o imigraciji SAD, za odbijanje zahteva za vizu.

U razgovoru za Dejli ekspres SAD, Tramp je izrazio svoj bes na administraciju Džoa Bajdena zbog očuvanja privatnosti Harijeve imigracione aplikacije kako bi „zaštitio Harija“.

foto: AP/Andrew Harnik

„Ne bih ga štitio. Izdao je kraljicu. To je neoprostivo. Bio bi sam da je to na meni", rekao je on. Tramp takođe smatra da je, u svetlu Harijevih postupaka, kraljevska porodica bila "previše ljubazna" prema Hariju nakon "onoga što je uradio".

Hari je otkrio na Dobro jutro Ameriko ABC-a da je "razmišljao" o podnošenju prijave da postane državljanin Sjedinjenih Država.

U istom intervjuu, vojvoda je otkrio da je, nakon što je saznao za dijagnozu raka svog oca, "skočio u avion" da se sastane sa kraljem Čarlsom. "Činjenica da sam mogao da uđem u avion i da ga vidim, i da provedem bilo koje vreme sa njim, zahvalan sam na tome", rekao je on.

On je naveo da bi ovakvi zahtevi mogli da posluže jačanju porodičnih veza navodeći primer takmičara Invictus Games. „U svim ovim porodicama, vidim to iz dana u dan, kako se snaga porodične zajednice okuplja“, rekao je on. "Svaka bolest zbližava porodice."

foto: Dominic Lipinski/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

U svojoj knjizi, koja je objavljena u januaru 2023, vojvoda od Saseksa je naveo da je počeo da koristi kokain kada je imao 17 godina i da je od tada to činio samo povremeno.

Američka vlada je na sudu tvrdila da priznanja princa Harija u njegovim memoarima da je uzimao drogu nisu „dokaz“ da je to zaista uradio i da su možda bila trik da „proda knjige“.

Kao istraživački centar u Vašingtonu, DC zatražio je pristup Harijevom zahtevu za vizu kako bi utvrdio da li je lagao o upotrebi droge ili ne, Bajdenova administracija je iznela optužbu.

Tokom suđenja, advokati Heritidža su predstavili transkript intervjua GMA od 16. februara 2024. „u kome vojvoda od Saseksa govori o potencijalnom traženju državljanstva Sjedinjenih Država“.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tvrdili su da je to ojačalo njihov argument za objavljivanje njegovih imigracionih dokumenata.

„Rašireno i kontinuirano medijsko pokrivanje pojavilo se na pitanje da li je DHS ispravno priznao vojvodu od Saseksa u svetlu činjenice da je on javno priznao suštinske elemente brojnih krivičnih dela vezanih za drogu“, napisao je Heritidž u sudskom podnesku.

