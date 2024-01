KAD JE UPOZNALA TRAMPA BILA JE "DRUGA", A NJENE GOLE FOTKE TRESLE SU PLANETU: Kako je Melanija od Jugoslavije došla do vrha sveta

Gde god se pojavi, Melanija Tramp privlači pažnju. Bivša prva dama, čija je majka nedavno preminula, supruga je američkog milijardera Donalda Trampa, a iza sebe ima buran život.

Njena lepota zagarantovala joj je uspeh na modnim pistama, a prve modne korake napravila je već sa 16 godina. Sa 17 je pozirala čuvenom fotografu Stani Jerku.

foto: Profimedia

"Vraćao sam se s jedne modne revije u Ljubljani i video je ispred zgrade. Verovatno je čekala prijateljicu. Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografisanje", prisetio se pre nekoliko godina fotograf za Reuters. Te fotografije su bile odskočna daska za njenu manekensku karijeru koja ju je naposletku odvela do Milana, Pariza i Njujorka...

"Bila je stidljiva na početku, ali brzo je učila i zanimao ju je svaki detalj procesa fotografisanja. Iz uspavane čaure preobrazila se u glamuroznog leptira", rekao je Jerko.

foto: Profimedia

Melanijini roditelji su i do majčine smrti živeli u porodičnoj kući s malim dvorištem u njenoj rodnoj Sevnici, a često su je posećivali u SAD, gde živi i Melanijina sestra Ines. Njen otac Viktor je za život zarađivao prodajući auto-delove, a majka Amalija je radila u fabrici dečje odeće.

Odrastanja s Melanijom prisetila se prijateljica iz detinjstva Mirjana Jelenčić, koja je u jednom intervjuu otkrila da je bivša prva dama uvek imala istančan ukus.

foto: Printscreen YT

"Volela je da čita i uvek je sa sobom nosila knjige. U kući je imala sprave za vežbanje i tako održavala formu. Obožavala je lepu odeću i znala je da je nosi. Davala joj je lični pečat tako što bi ponešto sama redizajnirala. Bilo mi jasno da će raditi u modnoj industriji, iako nikada nije govorila da želi da bude. Govorila mi je da jedva čeka da ode u školu dizajna u Ljubljanu", ispričala je Jelančič.

Ta želja joj se i ostvarila, pa je završila školu za dizajn, a školovanje je nastavila i na studijama u Ljubljani, ali ga je napustila već na prvoj godini.

foto: Printscreen YT

Manekenska karijera je dobila zamah kada je 1992. godine izabrana za prvu pratilju Mis Slovenije. Radila je sa slavnim fotografom Helmutom Njutonom, a njene fotografije su krasile naslovnice Vougea, Harper’s Bazaara, Vanity Faira, Ellea, Allurea…

Kako je sve više pozirala u SAD, odlučila je da promeni svoje ime. Nerviralo ju je što njeno ime Melanija u Americi čitaju Melanidža, pa je iz imena izbacila slovo J i postala Melania Knaus.

foto: Profimedia

Njen život se preokrenuo kada se 1996. godine preselila u Njujork i dve godine kasnije upoznala Donalda Trampa na jednoj zabavi. On je došao s drugom devojkom, ali nije mogao da odoli Melaniji. Ona ga je tada testirala tako što nije želela da mu da svoj broj, već je tražila njegov kako bi proverila hoće li joj dati lični ili službeni broj. Donald je prošao test, a javila mu se tek nakon nedelju dana.

foto: profimedia

Nekoliko godina kasnije Tramp ju je zaprosio, a pred oltar su stali 22. januara 2005. na Floridi. Njihovo venčanje je proglašeno najglamuroznijim u 21. veku, a Melanija je nosila Diorovu venčanicu vrednu 200.000 dolara. Venčanica je bila toliko teška da se kasnije morala presvući, a svadbena je torta bila ukrašena s čak 3.000 ruža.

Godinu dana nakon venčanja na svet je stigao sin Baron.

foto: Profimedia

Njen kontroverzni suprug godinama je na meti žestokih kritika, posebno zbog svojih upitnih odluka i izjava za vreme predsedničkog mandata, a Melanija ga je uvek bezuslovno podržavala.

"Mnoge optužbe protiv njega sasvim su lažne. Mnoge su i tačne, a ja se ne libim da kažem da je grešio. Opet, on je na konstantnoj meti medija. Pomalo je sirov, znate. Ružne reči koje koristi su dečački žargon, ali kada ga malo bolje upoznate, on je neverovatan džentleman, pun podrške za drage ljude. Priča o tome kako ponižava žene pada u vodu kada pogledate njegove kompanije u kojima su na brojnim uticajnim mjestima upravo žene. On ih podržava u tome da slede svoje snove i teže ka najvišim pozicijama", rekla je jednom prilikom Melanija za CNN.

foto: EPA

Njegova predsednička kampanja iznela je na površinu brojne Trampove stege, ali i Melanijine. Objavljene su njene gole fotografije snimljene u privatnom avionu Trumpovih, a ona je rekla da nema čega da se stidi.

"One su snimljene dok sam bila model i ponosna sam na njih. Veoma sam naporno radila. Zašto bih se stidela", poručila je pre nekoliko godina.

foto: EPA

U javnosti je dosad retko govorila, a nakon što je Tramp postao predsednik rekla je da će biti prefinjena i pristojna prva dama. To je i bila, ali svakim njenim pojavljivanjem u javnosti sve su glasnija bila šuškanja da ne podnosi Donalda. Za oko su svima zapeli njeni mali incidenti prema suprugu, poput onoga kada u javnosti nije htela da mu da ruku, ali i ledeni izrazi lica u Trampovom društvu kada je često izgledala iznervirano. Neki su govorili da "izgleda kao životinja zatočena u kavezu". Nakon što je izgubio drugi mandat na predsedničkim izborima, šuškalo se da Melanija želi razvod, ali do danas nije podnela zahtev.

