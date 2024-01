BRAT I JA SMO URADILI DNK TEST I OTKRILI MRAČNU PORODIČNU TAJNU: Posle ove rečenice roditelja znali smo da NEŠTO KRIJU

Kaže da joj se čitav život izokrenuo naglavačke kada je saznala rezultate DNK testa. Uznemirujuća istina o mračnoj porodičnoj tajni navela je ju na to da priču podeli na Reditu. A da uradi DNK analizu odlučila je nakon svađe u porodici. Shvatila je da je godinama živela u neznanju, o samoj sebi, ai svojim najmilijima.

"Rezultat DNK testa mi je uništio život. Sve je počelo kada su moj stariji brat i njegova dugogodišnja devojka prekinuli svoju vezu. Njeni roditelji i ja prihvatili smo vest hrabro, ali ne i moji roditelji", počela je svoju priču.

foto: Shutterstock

Njeni roditelji jednostavno nisu mogli da podnesu raskid, što je nju iznenadilo. "Žalili su se kako im je to uništilo šanse da imaju (zajedničke) unuke, a to nije ni najgore što su uradili. Rekli su im to lice u lice i došlo je do nekih svađa između moje majke i mene. To je rezultiralo time da sam otišla od kuće i počela da živim sa svojim bratom u njegovom stanu".

Te noći kada se preselila, ona i njen brat rešili su da urade DNK testiranje, koje su dobili kao poklon od porodice njenog dečka.

"Pre nego što su moj brat i njegova devojka prekinuli svoju vezu, bila sam zauzeta brigom o našem ocu koji je pretrpio moždani udar, pre duže od godinu dana. Dopustila sam da moj društveni i akademski život pate zbog toga. Takođe, kada smo moj brat i ja dobili na poklon DNK test, moja majka je komentarisala da bi jedino on trebalo da se testira.

Nije htela da se oboje testiramo, a saznali smo da je moj biološki otac dugogodišnji prijatelj naših roditelja. Prošlog vikenda dobili smo rezultate testa. Rezultati su pokazali da je moj brat zapravo moj polubrat. Šokirali smo se.

foto: Profimedia

Duboko u sebi, nadala sam se da moja luda teorija zavere nije istinita, ali nažalost, to jeste naš život. Dakle, moj tata nije moj biološki otac, moj brat je moj polubrat, osoba koja bi je moj biološki otac umrla je a moja majka je sve ovo sakrila. Ne mogu da se nosim sa ovim", piše The Mirror.

DNK testovi zaista mogu da promene život, ukoliko je teško prihvatiti istinu, može da pomogne i stručna pomoć, a koliko god da je teško prihvatiti je, treba znati da porodicu ne čini (samo) krvno srodsto, već pre svega ljubav i bliskost - a kada je to narušeno, kao u ovoj priči pa nastanu tajne, to ne znači da su te vrednosti bespovratno otišle, ima načina da ih vratite. Kako vi komentarišete ovu priču?

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

