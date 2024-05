KO SE NEZDRAVO HRANI UGROŽAVA I SVOJU BUDUĆU DECU: Lekari otkrili od kojih jela mutiraju geni! A svi ih volimo

U ovim prazničnim danima, mnogi će sigurno preterati sa masnim jelom, a ako je sudeći po tvrdnjama naučnika, to nije loše samo za nas, već i za naše potomke.

Kako objašnjava dijetolog Veroslava Stanković, nezdravom ishranom ugrožavamo naše buduće potomke jer naše nezdrave navike genima mogu da se prenesu na naredne generacije.

- Na primer, različiti načini pripreme, odnosno upotreba masnoća sa niskom tačkom paljenja, može da dovede do stvaranja materija koje su kancerogene i koje možda u nekim trenucima neće kod nas izazvati štetne posledice, ali će uticati na ceo naš organizam, možda i mutirati neke od gena i dovesti do posledicu kasnijim generacijama - kaže Stanković.

Primena različitih pesticida i nepravilno rukovanje sa istim takođe utiče na organizam i ima mutagene efekte.

- Deluje kod nas na mutaciju gena, što će kasnije ostavljati posledice na dalje potomke. Znači, pravilna ishrana i te kako utiče ne samo na nas, nego i na naše potomke - objašnjava.

Od čega zavisi da li će te taj gen aktivirati?

- Zavisi od načina ishrane i ponašanja naredne generacije i da li će to dovesti do "aktivacije gena". Sve češće se sada priča u nutrigenetici, vrlo se često to primenjuje za kardiovaskularne bolesti, dijabetes, pa i za neke karcinome - rekla je dijetolog gostujući na Prva TV.

Genetiku ne smemo zanemariti

Kardiolog dr Miljko Ristić naglašava da ne treba zanemariti i loše navike, koje imaju daleko veći uticaj na organizam.

- Mislim da loše navike više utiču, naravno, genetika tu ima značajno mesto. Iz nekog mog iskustva, nisam imao neki upadljiv broj pacijenata koji su od roditelja nasledili hipertenziju, infarkt, mislim da to više zavisi od načina života - rekao je dr Miljko Ristić gostujući na Prva TV i dodao:

- Genetika je važna oblast koju ne smemo zanemariti. Kada uzimamo anamnezu, uvek gledamo ko je u porodici bolovao od koje bolesti. Mi možemo nekim proširenjem obima znanja da se malo "suprostavimo" genetici ako postoji rizik od nekog oboljevanja - rekao je.

