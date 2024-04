VILIJAM I HARI SE OGLUŠILI O DAJANINU POSLEDNJU ŽELJU: Princeza PRED SMRT želela samo jedno, poštovali je, pa ZABORAVILI NA NJU...

Čini se da se drami u kraljevskoj porodici ne nazire kraja, a naročito ako se uzmu u obzir narušeni odnosi među srodnicima.

foto: Anwar Hussein / PA Images / Profimedia

Prinčevi Hari i Vilijam godinama unazad imaju zategnut odnos, čemu je umnogome doprinelo objavljivanje memoara "Rezerva", u kojoj je Hari izneo brojne optužbe na račun starijeg brata.

Međutim, ova dva brata u prošlosti su bila veoma bliska posebno nakon smrti njihove majke Dajane.

foto: Paul Grover / AFP / Profimedia

Pokojna princeza Dajana bila bi razočarana kada bi videla da njeni sinovi princ Vilijam i princ Hari više nisu "što je moguće bliži“ – kao što se oduvek nadala, tvrde kraljevski stručnjaci za Miror.

Dva brata su bila udaljena poslednjih godina, i uglavnom otkako se princ Hari povukao iz kraljevske porodice 2020. zajedno sa suprugom Megan Markl.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

O odnosu dva brata govorio je kraljevski analitičar, koji je istakao da su njih dvojica veoma bliski i da je poslednja želja njihove majke bila upravo ta. Nekada su bili nerazdvojni, posebno nakon majčine smrti kada su imali samo 15 i 12 godina.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

- Oni (princ Vilijam i princ Hari) su bili zaista, zaista bliski. I to je ono što je toliko tužno da su sada tako udaljeni. To je ono što je Dajana oduvek želela, da dečaci ostanu što bliži, da imaju jedan drugog u borbi protiv celog sveta,ali sada se to, naravno, ne dešava - objasnio je kraljevski analitičar Čarls Rej u emisiji The Sun Roial Ekclusive.

Ipak, ovakvu situaciju umnogome bi mogla da popravi Harijeva poseta porodici sledećeg meseca povodom proslave. Kraljevski analitičar Tom Kvin je za Miror ovim povodom izjavio:

foto: EPA/Neil Hall, EPA / Andy Rain, AP /Matt Dunham

- Osim velikog uznemiravanja, Hari će se sigurno vratiti u Veliku Britaniju na Invictus games u maju. Ako odluči da ne dođe, biće potrebno malo objašnjenja, jer će svi pretpostaviti to je zato što ne želi neprijatnost da mora da vidi svog brata ili da izabere da ga ne vidi.

Fizički obračun?

Odnos između Harija i njegovog starijeg brata bio je napet poslednjih godina, a Hari je otkrio da je par imao ozbiljne sukobe u želji da se on povuče iz kraljevske porodice pre četiri godine.

foto: Profimedia

Hari je naveo da ga je Vilijam 'oborio na pod' u jednom odlomku iz svoje knjige "Rezerva", jer je objasnio da je Vilijam označio Megan kao "nepristojnu" i "tešku" tokom svađe. Zatim je tvrdio da ga je njegov brat „uhvatio za kragnu, pocepao mi ogrlicu i... oborio me na pod”.

(Kurir.rs/Mirror/I.M.)