"OSVAJAJUĆI MODNA TRŽIŠTA U SVETU PRAVILA SAM PUT DRUGIM DIZAJNERIMA" Intervju Suzane Perić, otkriva koja žena je najbolje obučena

Suzana Perić već godinama je u samom vrhu srpske mode. Pre 26 godina je iz Nemačke došla u Srbiju i razvila svoj brend koji je prešao naše granice.

Ona ima revije u celom svetu, a u martu je po drugi put učestvovala na jednoj od četiri najprestižnije svteke modne manifestacije Nedelji mode u Parizu.

Kakvi su utisci sada kada je prošao nešto više od mesec dana od revije u Parizu?

- Preponosna sam. Još uvek me drži adrenalin što smo po drugi put u Parizu napravili ovko veliki uspeh. Nedelja mode u Parizu je velika stvar, veliki pomak. Zahvalna sam što smo samostalnim i mukotrpnim radom mog tima uspeli da sami sebi isplatimo Pariz, da se pozicionirmo kao luksuzni brend, da budemo u istom rangu sa svetskim brendovima. Francuski i evropski modni mediji su nas ocenili sa jednom od najboljih ocena i to je veliki uspeh. Pozicionirali smo se kao luksuzni brend samo trudom, radom, trajanjem, kvalitetom i vrhunskim dizajnom. Pojaviti se na pariškoj nedelji mode po drugi put i uspeti da to ostvariš ekonomski je velika čast i za mene i za Srbiju. Zaista je velika čast što se srpski dizajn rangira u nivou svetskih brendova.

Koliko znači učešće na prestižnoj modnoj manifestaciji za razvijanje brenda u inostranstvu?

- Bilo nam je teško i rizično da li ćemo ove godine ići, jer su to ogromni troškovi. Mi nismo imali sponzora, niti bilo čiju finansijsku pomoć, što kreatori iz drugih zemalja imaju. Moda je ekonomsko pozicioniranje. Pored vrhunskog dizajna, vrhunskog tima koji ja imam, ogromnog znanja, truda, rada, trajanja, odabira celokupnog koncepta, vi morate imati i ekonomsku stabilnost. Mi nismo modna zemlja, ali smo sve uspeli.

Modele je nosila i tvoja ćerka Tifani, kako si se osećala dok si je gledala na pisti?

- Manekenke su predložile da Tifani prošeta pistom. Rekla sam joj: "Tifi, ukoliko želiš, probaj". Ona je to profesionalno odradila i eto pojavila se u svim svetskim medijima. To će biti njen dodatni angažmana. Tifani je od rođenja, punih 18 godina u modnom svetu, zna svaki deo mukotrpnog rada, od svakog konca, šivenja, unutrašnjeg dela haljine do vanjskog, tako da zna i ovaj deo. To shvata profesionalno. Nije arogantna, skromna je, bog ju je nagradio lepim izgledom pa ako sa tim može da napravi posao, ja sam tu da je podržim. Upravo je iz prve položila vozački ispit, završava srednju školu, sprema se za studije. Sve ostalo je njen izbor. Modeling je ozbiljan posao, pogotovo foto-modeling. To je odricanje, ozbiljan trud, ozbiljan rad i ko ga se uhvati, pa makar i kao hobi, mora ozbiljno i disciplinovano da se bavi time.

Da li ona želi da joj manekenstvo bude profesija?

- Ona želi da se bavi foto-modelingom. Moda je njeno opredeljenje uz još neku profesiju koju će da odabere. Ja ću podržati svaki njen izbor ako je kvalitetan i ako to njoj pričinjava zadovoljstvo. Smatram da kada se nečega prihvatiš, moraš to ozbiljno i kvalitetno da radiš. Skromno, ne bahateći se, i ako ti to daje rezultate i satisfakciju, to treba podržati. Ne volim nešto što se radi tek tako, samo da bi se radilo. Tifani tu osobinu ima izraženije od mene, vidim da joj to pričinjava zadovoljstvo, postiže lepe rezultate, neke kampanjice počinje da radi za firme koje je angažuju. Ako to bude njen dodatni izbor, ja sam za to. Ona se trudi, bavi se sportom, neguje se, zna mnogo toga o modi.

Imala si revije i u Americi, na Malti, Atini, Budimpešti, koja je sledeća stanica?

- Ne sećam se kada sam imala dva dana odmora. Imali smo Pariz sa kolekcijom "Nar", pa odmah posle toga Dubai, pa Malta, Novi Sad, Čikago, Atina, Budimpešta, još jedna prezentacija u Dubaiju i ponovo Pariz. Spremamo se za Maltu, u međuvremenu se nadam Beogradu, pripremamo veliko iznenađenje za Beograd, spremamo se za otvaranje sopstvenog maloprodajnog objekta, ima puno toga. Najveća satisfakcija i najveća radost mi je pokretanje moje akademije. Imam individualne časove i svoje studente koji već prezentuju svoj rad. Kada vidim da sam im pomogla da ne naprave greške koje sam ja pravila, kada izlaze kao zadovoljni dizajneri, prave svoj brend ili strategiju, presrećna sam. Momentalno me to ispunjava.

Otkud ta ideja?

- Već četiri godine radim na konceptu akademije. Završila sam Akademiju mode i dizajna u Dizeldorfu, kasnije sam specijalizirala u Italiji. Završila sam tektil menadžment, ekonomiju i dizajn. Međutim sada je novi nivo, postoje novi načini. Prošla sam sve faze i ne postoji segment u kojem ne radim, učim i dalje svakog dana. Otvorila sam novi koncept u kojem se moraju pročitati biografije slavnih dizajnera, mora se naučiti kako stići od ideje do realizacije, ali sam se pozicionirala za luksuzni segment, luksuzne brendove i pravi dizajn. Dizajn je ekonomija, pozicioniranje, kako predstaviti, kako prodati, kome uraditi, kako napraviti autentičnost i kako trajati. Nije poenta samo nacrtati dobru haljinu, puno toga stoji iza toga. Posle 26 godina rada svakog dana mislim da to mogu preneti na najbolji mogući način. Volim mlade ljude, uz Tifani sam stekla puno mladih prijatelja, njene drugarice smatram divnim ljudima, a uz moj posao su mi sve manekenke kao ćerke.

Koliko je teško biti na vrhu u modnom biznisu i Srbiji?

- Jako je teško. Vratila sam se iz Nemačke sa završenim fakultetom i formiranim brendom, radnjom koju sam otvorila u Dizeldorfu, pa onda u Kelnu. Vratila sam se u Beograd radi ljubavi, Srbije i mog patriotizma. Svi znaju da svoju državu volim najviše na svetu. Iako sam rođena u Sarajevu, osećam se kao rođena Beograđanka i sa svojom ijekavicom mislim da sam najveća podrška mom Beogradu. Uvek uz moje ime stoji Srbija. Imam i nemački pasoš, ali to nikada nisam isticala. Ponosim se zemljom iz koje dolazim i koja mi je podrška. Ja sam veliki ambasador Srbije u svetu. U Čikagu su mi suze tekle od naše dijaspore koja nas je podržala. Osvajajući modna tržišta u svetu pravila sam put za ostale dizajnere. Veoma je teško opstati u Srbiji i boriti se u ovom biznisu zato što nemamo investicionu mogućnost, nemamo podršku banaka za investicioni razvoj. To bi trebalo za modu da bude. Ne možemo postati pravi luksuzni brendovi ako nemamo investicionu podršku. To bi mi bila želja da imamo mogućnost ekspanzije kako u Srbiji tako i u svetu. Nije lako, borimo se. Mi nismo modna zemlja kao što su Italija ili Francuska. Ne možemo iz privatnog kapitala stvarati.

Šta je trend ovog proleća, a sta će se nositi tokom leta?

- Trend su jake boje, kao što je žuta, duge haljine, duge suknje, ženstvenost se vratila. Uskoro se vraća crno beli svet, to je ova kolekcija koju sam ja pokazala, uglavnom taj damski stil je ponovo tu. U trendu su i sve nijanse džinsa, on se vratio ukombinovan na sofisticirani način. Print se vraća, ali tu moramo da pazimo. Sve nijanse žutih i plavih boja. Vraća se dezen koji nije prejak, koji nije grafički. Cveće je ponovo u modi.

Oceni stil naših poznatih ličnosti?

- Naše poznate ličnosti se veoma trude. Imamo puno događaja i nije lako na svakom biti perfekto obučen. Malo grešaka ima, to su lepe žene, sa puno stila. Naše poznate ličnosti trebaju da se pohvale, nose sve srpske kreatore, pokušavaju da održe srpsku modu i hvala im na tome. Ja sarađujem skoro sa svim našim poznatim damama, ni sa jednom nisam imala problem. Mlade estradne ličnosti, mlade glumice se javljaju, cene naš i druge brendove i ocena za njihov stil je 10. Ne postoji nijedna poznata ličnost za koju smatram da se loše oblači. Naravno moram da izdvojim Jelenu Karleušu koja je stvarno neko ko je stopostotno iznad svih i koja svojom pojavom oduševljava koliko trendovski zna da ukomponuje svoj autentični izražaj. Iako nikada nisam sarađivala s njom, moram da pohvalim da je to na svetskom nivou.

