OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA "SREĆNIH LJUDI": Evo koja koleginica Tanje Bošković je trebala da bude čuvena Lola Golubović (FOTO)

Tanja Bošković privukla je pažnju 90-tih ulogom Lole Golubović u seriji "Srećni ljudi".

Uloga Lole Tanju Bošković je proslavila, ali je i sama odlučila da seriju "Srećni ljudi" napusti kako se pisalo zbog malog honorara.

No, manje je poznato da ova uloga nije u početku bila namenjana njoj. Posle mnogo godina Zlata Numanagić je otkrila pravu istinu.

foto: Printscreen/RTS

- Tanja je moja dobra prijateljica i koleginica sa klase. Inače ta uloga mi je bila i namenjena mnogo pre nego što je Tanja došla u kombinaciju da je igra. Rekla sam Aci Đorđeviću da me sačeka za momenat da razmislim, ali je to razmišljanje u stvari bilo da zovem Tanju i da pitam zbog čega je napustila seriju. Nisam dobila neki odgovor koji bih mogla da kažem. Bio je to vruć krompir. U stranim serijama vi imate ili plastičnu operaciju ili razvod braka, pa novi brak, neko objašnjenje. Ovde je bila zamena na tzv. suvo i bilo je mnogo teško da se na čelu sa publikom pravimo blesavi da se ništa nije dogodilo - izjavila je Zlata za Blic 2021. godine.

foto: Prva

Snimajući seriju "Srećni ljudi", provela je četiri godine u studiju, a zbog toga ništa nije trpelo.

foto: Printscreen YT

- Fantastično sam se lansirala između privatnog života i glumačkog posla. Ne volim reč karijera jer to malo toga opisuje. Ničega se nisam odrekla. Moram da kažem da sam veoma srećna i iznenađena na neki način da sam dobila mnogo više nego što sam očekivala. A naravno i dala mnogo manje nego što sam mogla. Jer nisam se nešto gurala da dobijam uloge. Sve su same dolazile do mene. Zahvaljujući upravo dugoročnoj saradnji i dobrom poznavanju reditelja Aleksandra Đorđevića, koji me je znao od detinjih dana i imao veliko poverenje u mene i napravio od mene jednu "razmaženu glumicu", zbog toga sam se uvek oslanjala na reditelje koji možda i nisu bili tog kalibra koji je bio on - kaže Zlata.

( Kurir.rs / Blic / T. B )

Bonus video:

02:12 GLUMICA SE POTPUNO IZBLAMIRALA PRED BRANKOM SOVRLIĆ, PA SE JAVNO IZVINILA: Pevačica je dobila blaži nervni slom kada me je čula