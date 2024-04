TO JE BILO POSLEDNJE ŠTO MI JE REKLA: Kraljica Elizabeta je na samrti izustila ŠOK REČENICU ženi koju je njen muž PREZIRAO (FOTO)

"Crvena đavolica" kraljevske porodice podelila je poslednje reči koje joj je uputila bivša svekrva, kraljica Elizabeta.

Princ Endru, "sin skandala" kraljice Elizabete i FIlipa, imao je brojne nesmotrene odluke, zbog kojih danas nije na visokim granama u svojoj porodici. Iako se pisalo da je miljenik majke i oca, njegovo ime upleteno je u razne kontroverzne priče, od kojih je ona koja mu je najviše naštetila vezana za Džefrija Epstajna, te je optužen da je seksualno napastvovao tadašnju maloletnicu.

On je od 1986. godine. do 1992. godine bio u braku sa "crvenom đavolicom" Sarom Ferguson, koja je takođe jedna od kontroverznijih članica porodice.

Venčali su se 23. jula u Vestminsterskoj opatiji u Londonu, a Sara, koja je tada postala vojvotkinja od Jorka, nazvala je to "najsrećnijim danom u svom životu". Dobili su dve ćerke, Judžin i Beatris, a i nakon razvoda živeli su zajedno, te jedno drugo podržavali u brojnim skandalima koji su ih pratili.

Tako je ona, recimo, jednom prilikom fotografisana sa stopalom u ustima drugog čoveka, što je posebno užasnulo njenog pokojnog svekra, princa Filipa.

Filip, koji je preminuo 2021. godine, navodno nije mogao da podnese Fergi na javnim događajima s ostatkom porodice. Navodilo se i da je kraljica objavila Sarinu listu dugova i da je ni sama nije volela.

Ipak, pre nekoliko meseci se ona prisetila poslednjih reči koje joj je svekrva uputila, a, podsetimo, preminula je pretprošle godine.

Naime, vojvotkinja od Jorka u potkastu 'Tea Talks with the Dutchess and Sarah' ispričala je detalje razgovora s bivšom svekrvom.

— To je poslednja stvar koju mi je kraljica rekla: "Samo budi svoja, Sara", rekla je Fergi (63).

Fergi je ranije rekla da se osećala "oslobođeno" nakon smrti kraljice Elizabete.

— Ne znam da li je odlazak kraljice ono što me navodi da mislim da sada mogu otvoreno da kažem ono što želim da kažem bez brige da ću nekoga uvrediti — rekla je ona. — Sada sam zaista, zaista autentična Sara.

