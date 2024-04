ŠOK RASKID UZDRMAO BRITANSKI DVOR: Pukla veza za koju su svi smatrali da je JAKA KAO STENA, a evo da li je preljuba presudila

Britanski dvor zadesio je raskid koji je začudio sve jer se činilo da dojučerašnji partneri imaju baš stabilnu vezu. Šta je iniciralo kraj i da li je neverstvo krivo za ljubavni brodolom omiljenog unuka kraljice Elizabete Druge i ćerke jednog tajkuna?

Unuk kraljice Elizabete Druge Piter Filips (46) rastao se od Lindzi Voles (43) sa kojom je bio u vezi tri godine. Tu romansu počeo je nakon razvoda od Otem Keli (45) 2021. godine.

Bivši par je krenuo svako svojim putem nakon što je veza krenula svojim tokom, piše The Sun.

Piter i ćerka naftnog tajkuna ostali su prijateljio, a Daily mail navodi da se nije umešala treća osoba. Lindzi Voles bila je česta gošća na javnim događajima, a sin princeze Ane je veoma blizak sa ujakom kraljem Čarlsom o kojem je i javno govorio pre više nedelja.

Piter Filips i Lindzi Voles bili su prijatelji pre nego što su postali ljubavni partneri.

"Piter i Lindzi doneli su tešku odluku o raskidu jer su sve manje vremena provodili zajedno zbog posla i porodičnih obaveza. Piterove poslovne obveze i rad u F1 značili su da je on često bio odsutan i putovao je bez prestanka.

To je očigledno io šok jer je većina ljudi mislila da su njih dvoje apsolutno čvrsti kao stena, to je vrlo tužno. Piter je putovao po celom svetu i bio je neverovatno zaposlen, a Lindzi je u Škotskoj, pa im je bilo teško da se viđaju", ispričao je izvor za Hello.

Unuk kraljice Elizabete i princa Filipa živi na imanjima svoje majke, radi u agenciji CSM Sport & Entertainment i ambasadro je brenda ISPS Hand.

Hello je u junu 2023. pisao da je Piter oduvek bio blizak sa Čarlsom III i da mu je mnogo značilo što je Lindzi bila pozvana na koncert povodom krunisanja kralja prošle godine. Piter Filips je u sjajnim odnosima sa Kejt Midlton i princom Vilijamom koje je pohvalio zbog načina na koji su balansirali između privatnog života i posla.

"Trenutno je na odličnoj poziciji i ne može da bude srećniji ni u privatnom ni u privatnom životu", pisalo se tada. Pirjatelj bivšeg para tvdio je da su član dvora i njegova bivša devojka veoma srećni zajedno.

"Lindzi je stvarno dašak svežeg vazduha i toliko je očigledno koliko njih dvoje vole život", nastavio je prijatelj.

Piter Filips se od bivše supruge rastao 2020. a razveli su se 2021. Imaju ćeke Savanu (13) i Islu (12). Lindzi Voles se slično vreme rstala od supruga Endrjua sa kojim je bila 11 godina.

