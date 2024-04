ODABERITE BODRUM ZA OVOGODIŠNJI LETNJI ODMOR

Nekadašnji grad na luci i poznato sastajalište malih ribara i sakupljača sunđera, danas je ta ista luka načičkana belim luksuznim jahtama, a grad postao poznat kao turski St. Tropez. Odiše upečatljivim crtama evropskih gradova, gde se može pohvaliti izuzetno bogatim kulturno – istorijskim nasleđem, jer predstavlja centar jednog od sedam svetskih čuda – grobnice kralja Mausolusa, kao i rodno mesto oca istorije – Herodota. Destinacija tirkizne obale, spoj prirodnih lepota i istorijski značajnih lokacija, mesto gde tradicija ide rame uz rame sa modernim dobom, predstavlja turističko mesto koje zadovoljava gotovo sve tipove klijenata. Pričamo o Bodrumu, a predstavljamo jedan od hotela u blizini tog prelepog grada.

Sianji Well-being Resort 5* se nalazi 3km od centra mesta Turgutreis, oko 22km od centra Bodruma, i oko 49km od aerodroma Milas.

Hotel je otvoren 2009. godine i prostire se na površini od 40.000m2. Ukupno ima 139 soba (16 junior suite , 24 family suite sa pogledom na more, 41 suite sa pogledom na more, 5 penthouse suite, 53 vile koje mogu imati pogled na more ili bazen i sastoje se od dve ili tri spavaće sobe). Hotel se nalazi u prijatnom ambijentu i odlično je organizovan, tako da je idealan za miran odmor. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, à la carte restoran mediteranske kuhinje, 3 bara, nekoliko bazena, Spa centar i fitness. Za najmlađe tu su mini club, dečiji bazen, igralište i animacije i takmičenja tokom dana. Gostima je na raspolaganju i usluga čuvanja dece, koja se doplaćuje dodatno.

Sianji Well-being Resort 5* se nalazi na peščanoj plaži i ima svoj dok. Korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira za plažu je bez doplate, dok je doplata potrebna ukoliko gosti žele da koriste paviljone na plaži.

Sve sobe u hotelu imaju balkon, baštu ili terasu, centralnu klimu, fen, telefon, mini bar, sef, SAT TV. Junior Suite soba ima oko 40-45m2, može da smesti najviše 2 osobe. Nemaju pogled na more i bazen , niti imaju baštu, balkon ili terasu. Suite Seaview soba ima oko 55-94m2, može imati pogled na more ili bazen, ima balkon ili terasu i jacuzzi. Family suite sea view ima 110-114m2, može imati pogled na more ili bazen, terasu ili balkon, jacuzzi. Villa Poolview su veličine 101-180m2, imaju pogled na bazen, balkon ili terasu, jacuzzi. Ovaj tip vile ima dve spavaće sobe i ne gleda na baštu. Villa Sea view su veličine 93-193m2, imaju pogled na bazen ili more, balkon ili terasu, jacuzzi. Mogu imati dve ili tri spavaće sobe. Dodatna doplata je potrebna za usluge poput room service i korišćenja telefona.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive – doručak, ručak, večera, ponoćna užina u glavnom restoranu “Nunu” (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). Pored glavnog restorana gostima je na raspolaganju i à la carte restoran mediteranske kuhinje i 4 bara (Quaya bar, Lalia bar, Elani bar, Beach bar). U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu, užine, voće i poslastice tokom dana u određeno vreme na određenim mestima u okviru hotelskog kompleksa, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Dodatna doplata je potrebna za: à la carte restoran, svu hrana u periodu 00:30-07:30, Beach Club, Maxi bar, Elani Beach restoran, sveže ceđene sokove, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta.

Gostima hotela su takođe na raspolaganju i razne druge usluge i prodajni objekti poput servisa za pranje i peglanje veša, doktora, fotografa, rent-a-car, salona lepote, prodavnice i konferencijska sale, za koje je potrebno izdvojiti dodatna novčana sredstva.

Sianji Well-being Resort 5* ima 2 otvorena bazena, dečiji bazen na otvorenom, zatvoreni bazen sa termalnom vodom i morskom vodom (Thermal pool i Thalasso pool). Od ostalih aktivnosti tu su: aerobic, razni tipovi joge, pilates, tenis, odbojka, fitness centar, stoni tenis, košarka, vaterpolo, odbojka na plaži, pikado, razne vrste takmičenja, kao i ostale dnevne animacije i večernji program. Wi-Fi je dostupan gostima besplatno u lobiju hotela i u okviru javnih hotelskih površina. Časovi tenisa, individualni treninzi, osvetljenje teniskih terena, časovi joge, ronjenje, sportovi na vodi i ostalo van koncepta plaćaju se dodatno.

Među sadržajima iz domena Spa & Wellness, gostima su u okviru koncepta dostupni korišćenje turskog kupatila, saune, parnog kupatila, Thermal pool i Thalasso pool, dok se masaže, tretmani lica i tela, konsultant specijalista za dijetu i detoksikaciju, VIP termalne sobe i ostalo van koncepta plaćaju dodatno.

