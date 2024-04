"PLAŠILA SAM SE, ALI TO JE BILA STVAR PRINCIPA" Ispovest Anđele Jovanović nakon tužbe Branislava Lečića: "Tresla sam se KAO PRUT"

Odluka Anđele Jovanović da odbije da snimi planiranu scenu sa Branislavom Lečićem u seriji "Radio Mileva" podigla je veliku prašinu. Kao razloge za to navela je solidarnost sa koleginicama koje su, kao i ona sama, doživele neprijatna iskustva tokom saradnje sa ovim glumcem. I dok se Lečić, koji se već jednom našao u centru skandala kada ga je glumica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje, ponovo našao na meti optužbi za uznemiravanje, ćerku glumaca Branke Pujić i Dragana Jovanovića podržale su mnoge kolege.

Cela stvar završila je na sudu, a Anđela je prvi put progovorila o celom slučaju. Na pitanje zašto je to uradila glumica je istakla da je to bila "stvar principa".

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Za mene nije postojao drugi odgovor u tom trenutku. Između ostalog, ja sam imala neprijatnu situaciju, mnoge moje kolginice su imale raznorazne situacije i loša iskustva sa njim, a to je sve došlo do mene. Ljudi pričaju, naš glumački krug je takav da lako saznaš informacije jer se ljudi poveravaju. Plašila sam se jer nisam zaposlena, slobodna sam umetnica i nemam tu vrstu sigurnosti, zavisim od projekta, ali ne bih mogla da živim sa sobom da nisam poslušala sebe, svoj osećaj i svoju neku istinu - rekla je glumica u podkastu "Tampon zona" i priznala da u celu priču nije želela da uvlači svoje roditelje, te da je zbog svega osećala strah.

Kako je objasnila, od prvog trenutka imala je veliku podršku svog supruga Mihaila Dudaša.

- U tim situacijama uvek kada pređemo preko nečega i prećutimo, onda ostavljamo narednim generacijama da se bore sa tim i mislim da je to pogrešno. Ne volim konflikt, ali je to prekopotrebno. Moramo da podvučemo crtu i da se suočimo sa nekim stvarima, to je naša dužnost i odgovornost. Sve što radim uvek imam to u glavi da ne želim da ostavim nekom mlađem da se bori sa tim. Dobra strana svega toga je da sam imala veliku podršku, prvo od mog muža Mihaila od koga, kad sam mu sve ispričala, nisam čula: "Zašto si to uradila?" nego: "Svaka čast, uz tebe sam do kraja". On mi je dao vetar u leđa. Užasno sam se bojala izloženosti, nisam želela medijsku pažnju, nisam htela pordicu da uvlačim u sve te stvari... Bilo je različitih previranja sa samom sobom, ali moja odluka nije mogla da bude drugačija. I uvek bih isto uradila! Mislim da je to neka odgovornost i sa čim se moramo uhvatiti ukoštac. To će sad da traje, ali ja sam mirna sa sobom i sa svojom odlukom - istakla je mlada glumica.

Pre prvog ročišta ispred suda pojavile su se mnoge glumice i podržale Anđelu, kako svojim prisustvom tako i snažnim zagrljajem - Milena Radulović, Nina Janković, Miona Marković, Borka Tomović, Mirjana Karanović...

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Taj momenat ispred suda je bio jedan predivan trenutak prave solidarnosti, sestrinstva i podrške. Kad sam ih videla tamo sve, tresla sam se ko prut od emocija. Vidim tu moje drage koleginice, koje su došle da me podrže. Samo sam raširila ruke i one su mi sve prišle. To je bio momenat iskrene ljubavi i kolegijalnosti. Ovo je kolektivna stvar i na podršci moramo da radimo, da stanemo jedna uz drugu. Toliko je predivno kada se žene nađu jedna drugoj. To je toliko dirljivo, tanano i snažno kao oluja - naglasila je Anđela, koja je naglasila da su joj se nakon svega obratile mnoge žene sa svojim iskustvima.

Seksualno zlostavljanje prisutno je u svakoj profesiji, ali je prema Anđelinom mišljenju, gluma je podložno tle za to.

- Gluma je timski rad i u bliskom si odnosu sa mnogo ljudi. Intenzivno provodiš vreme sa nekim koga si do tada video svega nekoliko puta i onda je to klizav teren da se pređe granica. U svakoj branši ima uznemiravanja. Nije strano da se u glumi odbija rad sa nekim. Kad pretrpiš nasilje sramota te je, a kada čuješ od nekog drugog da je preživeo isto imaš potrebu da to podeliš. Uvek pomisliš da si ti kriva. Nasilje i seksualno uznemiravanje se doživljava u svakoj branši. Postoji prikriveni šovinizam i latentno nasilje, pa i ako te neko gleda samo kao objekat i to je nasilje - rekla je, između ostalog, Anđela Jovanović.

